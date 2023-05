As células estaminais têm vindo a ser utilizados nos últimos 35 anos para o tratamento de diversas doenças graves e a criopreservação é o processo que permite guardar estas células - existem no sangue e no tecido do cordão umbilical, sendo guardadas na altura do parto - até 25 anos, indicam os estudos realizados pela comunidade científica.

As células estaminais são células num estado muito imaturo com grande capacidade de autorrenovação, proliferação e diferenciação dependendo do tecido e do ambiente em que são necessárias. "Quer dizer que elas são capazes de se multiplicar e de se especializarem", explica Andreia Gomes, diretora de laboratório, investigação, desenvolvimento e inovação da BebéVida, laboratório de criopreservação.