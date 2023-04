Crianças pela Paz. Música pela integração dos refugiados

À partida para o projeto Crianças pela Paz, agora publicado em CD, Davide Zaccaria tinha apenas duas certezas: A primeira é que reunir dezenas de crianças num estúdio de gravação profissional seria uma operação logística de monta, que envolveria centenas de refeições, transporte para Lisboa de crianças vindas de várias partes do país, milhares de máscaras de proteção e litros de álcool gel. A segunda certeza é que tinha a seu favor o facto de tanto a música como os doces conseguirem conquistar miúdos e graúdos de diferentes culturas e religiões.

Gravado nos primeiros meses de 2022 nos Estúdios Namouche, em Lisboa, o álbum aí está e o produto da sua venda reverte integralmente para a aquisição de instrumentos musicais e bolsas de estudos musicais para crianças e jovens refugiados ou em situação de carência, residentes no nosso país. Ao todo são 14 temas, com o "hino" Terra Prometida a encerrar (letra de Tiago Torres da Silva e música de Davide Zaccaria). Interpretam-no um coro constituído por crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos, e pelos cantores profissionais que aderiram ao projeto. Entre eles, Paulo de Carvalho, Dulce Pontes, Tatanka, Salvador Sobral, João Afonso, Jorge Fernando, FF, Maria João, Selma Uamusse, Maria Anadon , Fábia Rebordão, Luanda Cozetti, Ana Lains, Soraya Ravenle, Os Anjos , Carlos Alberto Moniz, Vítor Paulo, Firmino Pascoal, Pedro Branco , Ritta Tristany, Telmo Pires, Filipa Tavares e ainda os atores Eurico Lopes, Luísa Ortigoso e Beto Coville.

Para além deste tema de encerramento, vários destes artistas gravaram em duo (que às vezes foram trios ou mesmo quartetos) com as crianças participantes. O cantor cantava em português e os meninos na sua língua mãe, o que, como nos diz Davide Zaccaria, "foi um desafio. Dei por mim a aprender árabe ou farsi". Nestes casos, tratam-se sobretudo de canções do repertório dos artistas. Paulo de Carvalho cantou o seu Mãe Negra e Jorge Fernando Chuva, mas também temos Estrelas, por Tatanka e Roksolana Boichebiuk, Hanifa (do próprio Zaccaria) por Dulce Pontes e Beatriz Tavares, aluna da Casa Pia de Lisboa, Ana Lains gravou José Embala o Menino (popular), com Nynyagua Wach, do Sudão, que canta na sua língua materna, Selma Uamusse gravou Hope com uma aluna da Escola de Jazz do Barreiro, Leticia Silva, e Pedro Branco partilha com Maria Anadon e Violeta Teles, também da EJB, a interpretação de Quando eu for grande (tema de Manuela de Freitas/José Mário Branco). João Afonso canta com Mahmoud e Widad, da Síria, Carteiro em Bicicleta (letra e música de João Afonso) e Maria João canta Rafael ou a Cor de Moçambique com a jovem estudante da EJB, Lídia Gomes, que cantou numa das línguas de Moçambique.

Leonardo Negrão / Global Imagens © Davide Zaccaria juntou crianças refugiadas e grandes nomes da música portuguesa e o resultado está aí.

Mais importante do que encontrar crianças que cantassem muito bem, conta Davide Zaccaria, "é o simbolismo de um projeto que integra crianças refugiadas, mas de realidades muito diferentes como Sudão, Irão, Afeganistão, Síria, Iraque, Ucrânia e ainda algumas bolseiras oriundas de Cabo Verde e Angola. Os nossos critérios não foram os de uma audição do The Voice Kids." Para o músico italiano a viver em Portugal há mais de 20 anos, diplomado em Violoncelo e Guitarra pelo Conservatório Giuseppe Verdi de Milão (cidade onde nasceu), foi "maravilhoso ver as caras destas crianças quando entraram em estúdio e lentamente vê-las a libertarem-se". E sublinha o papel fundamental desempenhado pelos cantores profissionais nessa transformação . "O que começou por ser um momento de tensão acabou por se tornar uma brincadeira, um divertimento Estou certo de que enquanto ali estiveram connosco puderam esquecer a realidade de onde vinham."

O que, de certo modo, aconteceu também com alguns músicos adultos participantes neste Crianças pela Paz, igualmente refugiados em Portugal. Vários deles sofreram, entre outras agressões, a destruição dos seus instrumentos musicais executada à sua frente. Foi o caso do afegão Jamal Hashemi, de 30 anos, que não tocava piano há mais de um ano quando chegou a Portugal, para fugir à chegada ao poder dos talibãs. A produção de Crianças pela Paz providenciou-lhe um piano e foi com emoção que Jamal se juntou aos músicos que acompanharam os cantores - Ustad Fazel Sapand, Rahman, Armindo Neves, Luís Pinto, Ivo Martins, Paolo Massamatici e do próprio Davide Zaccaria.

Este projeto nasceu na cabeça de Davide Zaccaria e da mulher, a cantora portuguesa Maria Anadon (ambos professores na Escola de Jazz do Barreiro), no Verão de 2020, quando a pandemia obrigou os trabalhadores das artes e da cultura a uma paragem tão forçada como súbita. Começaram então a idealizar um grande projeto humanitário, que fosse capaz de congregar os esforços de alguns dos maiores nomes da música do nosso país. E foram à procura do modus faciendi... e de quem se lhes quisesse juntar. As respostas, como vimos, não faltaram.

Com o CD à venda, o trabalho não está terminado: "Agora vamos fazer toda a promoção possível já que a concretização dos nossos objetivos depende do produto das vendas. Em seguida, queremos iniciar uma ronda de concertos por vários pontos do país: um maior, que reúna todos os artistas ao estilo Live Aid, e outros mais pequenos, em que queremos envolver as autarquias."

dnot@dn.pt