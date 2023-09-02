Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Criança de 3 anos ferida com gravidade após cair de prédio

Rapaz caiu de um segundo andar de um prédio em Póvoa de Lanhoso.
Redação DN
Uma criança de três anos ficou ferida com gravidade depois de cair do segundo andar de uma habitação em Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, na noite de sexta-feira, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:30, para a queda de um menino de três anos de um segundo andar de um prédio.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave acrescentou que a criança foi socorrida no local e transportada como ferido grave para o hospital de Braga.

No local estiveram os bombeiros de Póvoa de Lanhoso, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e a GNR.

