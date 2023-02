Criação de 'via verde' no SNS para vítimas de abuso sexual poderá ser analisada

O ministro da Saúde disse, esta sexta-feira, que poderá ser analisada a hipótese de criar uma 'via verde' no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para vítimas de abuso sexual, mas salvaguardou que "os recursos não dão para tudo".

Em Matosinhos (distrito do Porto), à margem da inauguração da Unidade de Saúde Familiar Godinho de Fariam, de S. Mamede de Infesta, Manuel Pizarro foi questionado sobre o desafio lançado pelo psiquiatra Daniel Sampaio.

"Temos de trabalhar nessa e em outras matérias. O SNS tem uma vocação humanista que obriga a olhar para todos estes problemas com enorme atenção e também sou sensível é que os recursos não dão para que tudo funcione com vias verdes e operações especiais. Temos de ver se é realizável ou não. Do meu ponto de vista se for realizável, é uma medida adequada", disse o governante.

Daniel Sampaio, psiquiatra e membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Crianças na Igreja, defendeu nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público, a criação de uma "via verde" no SNS para vítimas de abuso sexual.

Em resposta, Manuel Pizarro apontou que terá de se ver "se é o SNS diretamente [a estar apto para esse trabalho] ou se é um caso em que a mediação por outras instituições não torna mais fácil o recurso das pessoas".