Covid-19: Vacina contra gripe "essencial para mitigar impacto" nos hospitais

Portugal e países com vacinação elevada com "pressão gerível" nos hospitais

"A vacinação contra a gripe sazonal - especialmente para populações vulneráveis e trabalhadores da saúde - é essencial para mitigar o impacto nos indivíduos e nos sistemas de saúde nos próximos meses", afirma o responsável pelo departamento de doenças contagiosas e epidemias do ECDC, Ole Heuer, em entrevista por escrito à agência Lusa, em Bruxelas.

Assinalando que "os grupos de risco de doença grave da gripe se sobrepõem, em grande parte, aos grupos com maior risco de doença grave e de morte por covid-19", o especialista do ECDC acrescenta existirem "vários benefícios na coadministração de vacinas anticovid-19 com campanhas de vacinação contra a gripe sazonal", como aliás está a ser feito em Portugal.

"A infraestrutura para a vacinação contra a gripe sazonal já existe e pode ser modificada de acordo com o contexto epidemiológico da covid-19", reforça Ole Heuer.

Em causa estão, desde logo, "doses adicionais ou doses de reforço para aqueles em maior risco de doença grave e morte devido à covid-19".

Na quinta-feira, o chefe da Estratégia de Ameaças Biológicas para a Saúde e Vacinas da Agência Europeia de Medicamentos, Marco Cavaleri, manifestou uma posição semelhante, encorajando "todas as pessoas a quem é oferecida uma vacina contra a gripe a vacinarem-se e a protegerem-se a si próprios, os seus familiares, amigos e colegas".

Marco Cavaleri adiantou que "os dados preliminares indicam que a vacina da gripe pode ser administrada ao mesmo que tempo que a vacina anticovid-19".

A UE enfrenta atualmente um elevado ressurgimento das infeções por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, com os internamentos, as entradas nos cuidados intensivos e o número de mortes também a aumentar, situação causada pela dominância da variante Delta (mais contagiosa) e pela descida das temperaturas, mais propícia a doenças respiratórias.

Em Portugal, decorre a campanha de vacinação contra a gripe sazonal, que começou em outubro com a vacinação dos grupos prioritários.

Segundo dados das autoridades portuguesas, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter, nesta época gripal, 2,24 milhões de doses de vacinas contra a gripe, o que representa um aumento global de 7% (mais cerca de 146 mil doses) comparativamente ao ano passado.

Apesar de a gripe ser considerada uma doença de cura espontânea, pode causar complicações em pessoas com doenças crónicas ou com 65 ou mais anos, sendo estas consideradas como prioritárias na inoculação para evitar a doença grave, assim como mulheres grávidas e profissionais de saúde.

Em Portugal, a vacinação contra a covid-9 pode ser feita em simultâneo com a vacina contra a gripe, o que está a acontecer desde meados de outubro para facilitar a adesão à vacinação.

Criado em 2005, o ECDC é uma agência europeia de aconselhamento aos países para reforço da capacidade de defesa da Europa contra as doenças infecciosas.