Covid-19. Investigação para vacina intranasal que trave a transmissão continua

Ao fim de quase quatro anos do aparecimento do SARS-CoV-2, o médico imunologista, investigador do Instituto de Medicina Molecular na área das vacinas, e técnico da Comissão para a Vacinação Contra a Covid-19, lembra que nada parou na monitorização do uso das vacinas e que a investigação em busca de vacinas da 4.ª Geração também não terminou. Embora, o esforço da ciência agora esteja mais focado no combate às variantes que vão surgindo.