Costa manifesta pesar à comunidade ismaelita e não antecipa motivações "do ato criminoso"

O primeiro-ministro manifestou pesar pelas duas vítimas mortais na sequência de um ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa, nesta terça-feira, elogiou a rápida intervenção da PSP e considerou prematuro antecipar motivações "deste ato criminoso".

Duas pessoas morreram hoje de manhã no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca e o suspeito foi detido, disse à agência Lusa fonte policial. A mesma fonte avançou que a situação está atualmente controlada.

Em declarações aos jornalistas, momentos antes de discursar nas Jornadas Parlamentares do PS, em Tomar, distrito de Santarém, António Costa expressou à comunidade ismaelita e às famílias das vítimas a sua solidariedade e pesar.

"Quero registar a pronta intervenção da PSP, que permitiu a detenção do suspeito que está neste momento no Hospital de Santa Maria em Lisboa, recebendo cuidados médicos. É obviamente prematuro fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste ato deste ato criminoso. Devemos aguardar que as autoridades procedam às necessárias investigações", frisou o primeiro-ministro.

Ministra dos Assuntos Parlamentares solidária com comunidade ismaelita

A ministra dos Assuntos Parlamentares manifestou-se solidária com a comunidade ismaelita e saudou a "pronta atuação das forças de segurança" na sequência do ataque desta terça-feira no Centro Ismaelita, em Lisboa.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Ana Catarina Mendes disse ter recebido a notícia "com choque" e acrescentou: "Exprimo toda a minha solidariedade com as famílias das vítimas e a comunidade, e saúdo a pronta atuação das forças de segurança".

Na sequência do ataque, foi detido um suspeito, de acordo com fonte oficial da PSP, que avançou também que a situação está atualmente controlada.

O incidente deixou ainda vários feridos, dois dos quais em estado grave, segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No local, estava cerca das 12:20 um forte dispositivo de segurança, com agentes de várias unidades, estando o trânsito na Avenida Lusíada a fazer-se apenas numa via no sentido Hospital de Santa Maria - Benfica.

A Polícia Judiciária já se encontra também no local, constatou a Lusa.