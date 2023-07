Costa e as buscas no PSD: "Ninguém está acima da lei"

António Costa fez esta quarta-feira um pequeno comentário às buscas feitas pela PJ em casa de Rui Rio e a sedes do PSD, à margem da cimeira da NATO que decorre em Vilnius, na Lituânia.

"Os portugueses têm motivos diversos para poderem confiar no sistema de Justiça. Primeiro, porque não há nenhum país que eu conheça onde o grau de independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público seja tão elevado como em Portugal. O que significa que ninguém está acima de qualquer suspeita nem acima da lei, seja o cidadão comum, seja o primeiro-ministro, seja quem for", disse António Costa.

"Não vale a pena querermos trazer para a praça pública aquilo que deve ser tratado no lugar próprio, que é na Justiça. Sempre tive uma concordância absoluta com o dr. Rui Rio quando dizia que não devemos fazer julgamentos de tabacaria", concluiu.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta-feira buscas na casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, no Porto. Em causa estão suspeitas de crimes como peculato e abuso de poderes por alegada utilização indevida de verbas públicas, mais concretamente da Assembleia da República.

Rui Rio será visado na investigação por alegados crimes na anterior gestão do PSD, referentes a financiamento ilícito, mas as buscas decorreram também na sede nacional do partido, na rua de São Caetano à Lapa, em Lisboa, nas sedes distritais do PSD em Lisboa e Porto e nas casas de outros suspeitos, nomeadamente o deputado social-democrata Hugo Carneiro, segundo a CNN Portugal.

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta quarta-feira a realização de "buscas e apreensões por crimes de peculato e abuso de poderes", no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa.

Em comunicado, a PJ indica a realização de "20 buscas, 14 delas domiciliárias, cinco a instalações de partido político e uma em instalações de Revisor Oficial de Contas, na zona da Grande Lisboa e na zona norte do país", sem indicar o nome do partido, cujas sede foram de diligências.