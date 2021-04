Costa da Caparica. Mais nadadores-salvadores para todas as praias

Praia Protegida 2021 é o nome do programa para garantir a segurança das praias do concelho de Almada, os 13 quilómetros de costa e durante todo ano. E com ele a Câmara liderada por Inês de Medeiros vai celebrar esta quarta-feira protocolos de colaboração com quatro associações de nadadores-salvadores para que estejam de vigilância em todas as praias nas época balnear (1 de junho a 30 de setembro), pós-balnear (1 de abril a 31 de maio) e pós-balnear (1 de outubro a 31 de dezembro).

Os protocolos vão ser assinados com Caparicamar - Associação Juvenil de Resgate e Salvamento Aquático; Âncora - Associação de Nadadores Salvadores da Fonte da Telha; NSRS Atlântico - Associação Nadadores Salvadores, Resgate e Salvamento Marítimo; e ANSFACC - Associação de Nadadores Salvadores da Frente Atlântica Costa de Caparica.

Também a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cacilhas e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Trafaria integram este programa, ao abrigo de um contrato-programa estabelecido com o município.