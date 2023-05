Costa da Caparica entre as praias mais instamagrável da Europa

As praias da Costa da Caparica estão entre as mais instagramáveis em toda a Europa, com base nas hashtags de publicações no Instagram.

As praias do concelho de Almada ocupam a 20.ª posição do ranking, com quase 250 mil publicações, de acordo com uma investigação da operadora de turismo online weloveholidays.

No topo desta lista está a praia de Positano, na Costa Amalfitana de Itália, com mais 2,5 milhões de publicações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cinque Terre, também em Itália, segue em segundo lugar, com mais de 2,4 milhões de publicações. O pódio fica completo com a praia espanhola Sitges, com mais de 1,5 milhões.

O top 20 é também composto por mais seis praias alemãs (Insel Sylt, Binzer Strand, Warnemünde, Usedom, Südstrand e Weiße Düne), mais quatro espanholas (Puerto Banus, Maspalomas beach, Nerja Beach e Tossa de Mar), mais duas italianas (Polignano a Mare e San Vito Lo Capo), uma neerlandesa (Texel), uma norueguesa (Kristiansand), uma francesa (Etretat) e uma britânica (Durdle Door Beach).