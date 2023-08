Costa agradece escolha de Lisboa e diz que polémicas em torno da JMJ "foram absurdas"

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa despedem-se do Papa

Para António Costa, a Jornada Mundial da Juventude, que hoje terminou, foi "um momento de grande alegria" e que "todo o País tem muito orgulho da maneira como decorreu".

"Acho que temos boas razões para estarmos todos satisfeitos e orgulhosos porque, mais numa vez, o país mostrou que, polémicas à parte, somos capazes", disse o primeiro-ministro, catalogando as polémicas em torno da JMJ de "absurdas", "como foram absurdas há 25 anos as polémicas sobre a Expo, como foram absurdas as polémicas sobre o Euro2004".

Segundo o primeiro-ministro, a passagem do Papa Francisco por Portugal foi "transcendente" e tocou crentes e não crentes: "Dirigiu-se a todos" e deixou "a palavra de mobilização da juventude" e da "paz".

Para o primeiro-ministro as polémicas em torno da JMJ foram "absurdas", referindo que o evento mostrou que o país "tem capacidade para organizar grandes eventos e bem" e que os frutos "não são imediatos" e só mais tarde se vão ver. "Ao longo dos próximos anos vamos continuar a colher os frutos desta Jornada", disse António Costa, minutos depois de se despedir do Papa Francisco na base aérea de Figo Maduro.

Já antes, no Twitter, agradeceu ao Papa "por ter escolhido Lisboa" para o evento, sem esquecer o Comité Organizador Local, aos voluntários, às autoridades, aos serviços de Estado.

Obrigado ao @Pontifex_pt por ter escolhido #Lisboa para esta @jmj_pt. Obrigado ao Comité Organizador Local, aos voluntários, às autarquias, aos serviços do Estado, com uma palavra especial para as forças e serviços de segurança.#JMJ2023 #Lisboa2023 - António Costa (@antoniocostapm) August 6, 2023

"Obrigado a todos os que apoiaram, conceberam, planearam, executaram e tudo fizeram para que a Jornada fosse possível. Obrigado a todos os que nos visitaram e que, com a palavra do Papa Francisco, levam Portugal no coração", acrescentou.

E a "todas e todos os portugueses, aos que participaram com alegria, aos que assistiram com emoção e aos que simplesmente respeitaram estes dias intranquilos".

O primeiro-ministro, António Costa, tal como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, foram à base aérea de Figo Maduro para se despedirem de Francisco. Também presentes o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.