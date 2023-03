Corpo encontrado amarrado em poço na Moita é de um pianista de jazz

O corpo encontrado na quinta-feira da semana passada, de mãos e pés atados, no interior de um poço, na localidade do Penteado, concelho da Moita, é do pianista de jazz Pedro Queiroz, residente em Lisboa.

Segundo o JN, a vítima estava enrolada num cobertura, de pés e mãos atads com fita isolante reforçada com arame, o que leva a crer que foi amarrada ainda em vida, e apresentava ainda escoriações na cabeça, devido a pancadas fortes com um objeto contundente.

Pedro Queiroz, que integrou a banda Valdez e as Piranhas Douradas, terá sido vítima de sequestro e extorsão, tendo sido depois assassinado e deixado no poço sem qualquer documento de identificação. O cadáver foi encontrado por populares, que alertaram de imediato as autoridades.

A identidade do autor do crime ainda é desconhecida.

O funeral realiza-se no sábado, no Alto de São João, a partir das 14 horas.