Corpo de homem encontrado na ria de Aveiro em Ovar

Um cadáver encontrado esta sexta-feira na ria de Aveiro, em Ovar, poderá pertencer a um homem que foi dado como desaparecido na quinta-feira à noite na Murtosa, informou fonte da capitania do Porto local.

"Tudo indica que possa ser um senhor que foi dado como desaparecido na quinta-feira à noite na Murtosa, mas ainda não há confirmação", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias.

Inicialmente, os bombeiros referiram que o corpo encontrado era do sexo feminino, mas o comandante do Porto de Aveiro esclareceu que se trata afinal de um homem com cerca de 70 anos.

O corpo foi encontrado hoje de manhã num canal da ria de Aveiro, junto ao cais da Tijosa, em Ovar.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ovar, João Mesquita, disse que o alerta para a ocorrência foi dado cerca das 07:00 por um pescador que se encontrava no local.

"À chegada da equipa de socorro, a vítima já se encontrava sem vida", adiantou o mesmo responsável.

O corpo já foi retirado da água e vai transportado para o Gabinete de Medicina Legal da Feira para ser autopsiado e identificado.

Ao local acorreram os Bombeiros de Ovar, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira, a Polícia Marítima, a GNR, tendo sido acionada também a Polícia Judiciária.