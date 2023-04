Corpo de homem encontrado a boiar junto à praia do Martinhal em Sagres

O corpo de um homem foi esta sexta-feira encontrado a boiar junto à praia do Martinhal, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo, Algarve, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), desconhecendo-se ainda as causas da morte.

As autoridades foram alertadas por volta das 07:00 por um pescador que se encontrava no local, tendo sido ativados elementos da Polícia Marítima de Lagos e da Estação Salva-vidas de Sagres, indicou a AMN em comunicado.

Depois de recolhido da água pelos tripulantes da Estação Salva-vidas, o corpo foi transportado para o porto da Baleeira, em Sagres, no distrito de Faro, local onde foi declarado o óbito pelo delegado de Saúde.

O capitão do porto de Lagos, Pedro da Palma, disse à Lusa que são desconhecidas as causas da morte, bem como a identificação do homem.

Questionado se o corpo poderá ser o de um cidadão norte-americano que desapareceu em 08 de abril, após mergulhar de uma arriba em Vila do Bispo, Pedro da Palma indicou que "dado o estado em que se encontra o cadáver, não foi possível fazer qualquer identificação, nem relacionar os casos".

O homem encontrava-se a caminhar, acompanhado por uma pessoa, junto de uma arriba entre a praia do Barranco e a praia da Ingrina, quando terá alegadamente mergulhado para o mar, tendo acabado por desaparecer.

O corpo hoje encontrado foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Portimão onde vai ser submetido a autópsia para ser identificado e determinadas as causas da morte.