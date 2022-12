Contrato assinado para instalar residência universitária na Estação de Santa Apolónia

A IP Património (IPP) assinou um contrato de subconcessão com a Lux Mundi-Empreendimentos Hoteleiros para a instalação de uma residência universitária na Estação Ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, que conta com sete milhões de euros de investimento.

"A IP Património, empresa do grupo IP, celebrou a com a LUX Mondi- Empreendimentos Hoteleiros S.A. um contrato de subconcessão de uso privativo parcial de bem do domínio púbico ferroviário para a instalação e exploração de uma residência universitária na Estação Ferroviária de Santa Apolónia", avançou, em comunicado.

O investimento de cerca de sete milhões de euros destina-se à reabilitação e adaptação da ala poente e parte dos pisos um e dois da ala central do edifício de passageiros, que foi inaugurada em 1865.

O contrato prevê a concessão por 35 anos para a instalação e exploração de uma residência universitária e a renovação da estação.

Segundo a mesma nota, esta residência vai ocupar uma área "não essencial à exploração ferroviária" de aproximadamente 4.840 metros quadrados (m2).

Soma-se ainda uma superfície de 271 m2 referente ao sótão e acessos partilhados.

A residência vai contar com cerca de 300 camas.