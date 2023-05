A diretora do CRI Dermato-venereologia, que funciona dentro do Hospital dos Capuchos, acredita que a resposta da unidade melhorou, continuando a desenvolver ainda mais a sua atividade. "Temos tentado sempre, apesar das várias dificuldades no SNS, melhorar o nosso trabalho. Tem havido um esforço multidisciplinar permanente de todas as equipas, uma excelente boa vontade de todos, para conseguirmos introduzir algumas novidades, como a criação de uma unidade de dermatologia oncológica, com uma consulta multidisciplinar para avaliação dos doentes ou a criação de uma consulta multidisciplinar de dermite atópica, uma doença importante que causa grande morbilidade e que tem vindo a crescer imenso". Por outro lado, refere ainda Maria João Paiva Lopes, "já tínhamos uma consulta multidisciplinar para dermatologia pediátrica, mas esta tem vindo a ser ampliada".

Mas uma das consultas com maior crescimento nos últimos anos é a das Doenças Sexualmente Transmissíveis. "Tem crescido, em termos de produção, na ordem dos 20%. É uma consulta que tem cada vez mais afluência e onde se tem feito um trabalho notável. A equipa multidisciplinar tem dado uma resposta muitíssimo bem organizada e isso viu-se na crise do Monkeypox, foi aqui foram diagnosticados os primeiros casos e foi aqui que se viram mais doentes", sublinha a diretora do CRI.