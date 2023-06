Conservatório Nacional de Dança é a melhor escola pública de Lisboa

85% dos alunos são colocados em companhias de dança após os estudos, de acordo com o diretor Paulo Ferreira.

Exigência, dedicação e motivação. O ânimo que leva os alunos da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional (EDCN) a entregarem-se aos duros treinos dignos de um futuro bailarino profissional dão frutos também nas disciplinas de ensino regular.

Os bons resultados dos estudantes não são surpresa, especialmente para os professores que acompanham os jovens diariamente. Porém, o ano de 2022 é merecedor de distinção, tendo a EDCN sido classificada como a melhor escola pública de Lisboa - com uma média de 14,03 num total de 26 exames nacionais, de acordo com o ranking das escolas, que tem por base dados disponibilizados pelo Ministério da Educação (ME).

Dividida entre a vertente de dança clássica e dança contemporânea, a Escola de Dança do Conservatório Nacional tem apenas cerca de 200 alunos, que frequentam entre os 5.º e 12.º anos de escolaridade. Segundo o diretor Paulo Ferreira, "todos sabem para o que vêm" e o objetivo de se tornarem bailarinos profissionais faz com que se apliquem também nas restantes disciplinas tais como o Português ou a Matemática.

"Esta é uma escola onde os alunos ingressam por sua própria vontade, por audição, e têm de ter a motivação, a vontade e o interesse de progredir. O facto de os alunos virem para a escola com vontade e objetivos estabelecidos é muito significativo. Além disso, as turmas serem reduzidas ajuda também a fazer um trabalho próximo do aluno e mais focado nos seus objetivos", explica o diretor em conversa com o DN.

Para Paulo Ferreira, a escola de dança "sempre teve a preocupação de que os resultados da avaliação geral dos alunos atingissem o nível de excelência da avaliação técnico-artística". "É importante os alunos saberem que a formação do indivíduo só é completa quando abrange também a sua formação escolar, cultural, além da sua formação profissional", frisa.

Para esse efeito - e com "o objetivo muito concreto de serem profissionais da dança no futuro" -, os alunos da EDCN "percebem que a obtenção do diploma passa também por terem bons resultados na parte da formação geral".

Sendo docente da disciplina de Português, mas diretor de uma escola de dança, Paulo Ferreira admite seguir a "missão muito definida de aumentar a qualidade do ensino na formação geral para atingir o nível de excelência da formação artística". Logo, é muito comum que os jovens bailarinos desta escola sigam para companhias de dança nacionais e internacionais ou que prossigam os estudos na área em instituições "muito cobiçadas".

Paulo Ferreira, diretor da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional. © Gerardo Santos/Global Imagens

"Temos uma média de 85% de colocação dos alunos em companhias, ou seja, passam diretamente para o mundo do trabalho quando terminam os estudos", diz o professor. E tudo isto deve-se resumidamente a um fator: "O nível de preparação é muito elevado".

Quanto aos bons resultados nos exames nacionais, Paulo Ferreira destaca os benefícios do ensino integrado, que "ajuda os alunos a dedicarem-se quase a 100% à sua paixão". "Na escola não é preciso ter exames nacionais para concluir os estudos. Mas os alunos querem fazê-los para ter hipótese de ingressar no Ensino Superior", sublinha.

Além de jovens portugueses, a Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional tem ainda alguns estudantes internacionais, na sua maioria provenientes da Itália, Japão, Ucrânia, Moldávia e China, entre outros. Contudo, ainda que com resultados de louvar, a escola atravessa um período marcado pelas obras que já há cerca de cinco anos influenciam a qualidade de aprendizagem dos alunos.

"Neste momento estamos a trabalhar em quatro sítios diferentes de Lisboa e isso faz com que haja uma dispersão em termos sociais e emocionais dos alunos. Além disso, existe uma sobrecarga dos horários, uma vez que os jovens têm de ser transportados entre os diferentes lugares e ficam com menos tempo para outras atividades", explica o diretor.

Sem data prevista para o seu término, estas obras "exigem um grande esforço" de todos os profissionais da escola, bem como dos encarregados de educação e estudantes. As aulas académicas e artísticas da EDCN estão maioritariamente divididas entre o Convento dos Caetanos e o Jazzy Dance Studios.

Com já dois espetáculos durante este ano letivo (Natal e Páscoa), o pensamento de todos os que frequentam esta instituição de ensino centra-se no próximo evento que marca o encerramento do ano letivo. Entre os dias 7 e 9 de julho, o Teatro Camões irá receber o Espetáculo de Final de Ano que marcará o fim de mais um ciclo desta escola, reunindo os alunos de todos os anos de escolaridade.

