"Conseguimos que os talibãs reabrissem 11 escolas femininas em Kandahar"

O pequeno-almoço está na mesa, mas Satu Suikkari-Kleven pede-me só um momento para fazer uma festa em Fillie, a cadela que está de saída para um passeio com o marido. "É do Porto e faz dois anos", diz, entre risos, a embaixadora finlandesa, depois de uma pequena sessão de festas a que Fillie corresponde com entusiasmo entregando a cabeça à dona enquanto saltita. De certa forma, é o mais recente membro da família, uma Golden Retriever nascida em Portugal, que se junta à diplomata, ao marido, Oddbjörn August Kleven, e à filha ainda adolescente, Ida-Maria.

Trago comigo para oferecer uma primeira página do DN de 21 de dezembro de 1945, com notícia e fotografia da partida de comboio de Lisboa de Carl Gustaf Emil (ou C.G.E.) Mannerheim, o presidente finlandês que tinha estado no Algarve, via Estoril, a recuperar de doença. Falamos da Segunda Guerra Mundial e de como foi difícil a situação finlandesa. O papel do marechal Mannerheim, então comandante-em-chefe das Forças Armadas finlandesas, foi decisivo na resistência, que permitiu aos finlandeses impedir os russos de invadir o país na famosa Guerra de Inverno, "os 100 dias" em 1939/1940, e de novo na Guerra da Continuação, em 1941-1944, no final da qual, porém, os finlandeses tiveram de ceder partes do seu território à União Soviética. "Cresci a ouvir histórias da Carélia perdida, pois o meu pai era um deslocado de guerra", conta Satu Suikkari-Kleven sobre um tema que lhe diz muito pessoalmente e ao qual voltaremos.

Na mesa estão vários acepipes finlandeses, desde tostas com salmão fumado a uns bolinhos de canela e os tradicionais karjalanpiirakka, pastéis da Carélia com ovo mexido por cima. Também há papas de cereais, várias delas com frutos silvestres, mas a embaixadora sugere-me que comece por uma papa de arroz à qual se mistura açúcar e canela e que é típica desta época de Natal, muito acarinhada pelo povo finlandês, ou não fosse Rovaniemi, cidade da Lapónia, no círculo polar ártico, a mais famosa "casa" do Pai Natal. Confesso que achei deliciosa a papa e até semelhante, em termos de sabor, ao nosso arroz doce.

A ideia deste brunch surgiu-me na festa do Dia Nacional da Finlândia, a 6 de dezembro, e por causa de um momento mais emotivo da embaixadora. Estava Portugal a jogar com a Suíça nos oitavos-de-final do Mundial à mesma hora do evento, e, como boa diplomata que é, Satu Suikkari-Kleven fez questão de disponibilizar ecrãs aqui na residência oficial, afinal entre os convidados havia portugueses e muitos fãs de futebol. Antes de os golos surgirem, a embaixadora fez o tradicional discurso sobre as atuais relações bilaterais, mas também sobre o clima internacional gerado pela "brutal guerra de agressão russa contra a Ucrânia", confessando que se comoveu quando assistiu à ratificação pelo Parlamento português do pedido de adesão da Finlândia à NATO. Peço-lhe para recontar esse 16 de setembro: "Foi um ponto alto da minha vida aqui, como embaixadora. Fui convidada a estar presente, juntamente com a minha colega sueca. Na verdade, nós tínhamos visitas de participantes de um curso de defesa que juntava pessoas de diferentes ramos da sociedade e que durava cerca de três ou quatro semanas. Os participantes do meu curso, que aconteceu há menos de 10 anos, estavam cá, porque os tinha convidado a visitar Portugal, e isso aconteceu exatamente na mesma data da votação. Foi espetacular eles também terem podido estar presentes no debate e na votação. Sentimos, claro, um apoio avassalador. No debate em si, foi muito bom ouvir o apoio dos partidos em relação à adesão da Finlândia e da Suécia, dizerem que a nossa participação vai tornar a NATO mais forte e que vamos levar muito para a Aliança. O contexto foi a guerra na Ucrânia, houve muito debate à volta disso e conseguimos sentir o apoio muito forte do Parlamento português à Ucrânia. Claro que ouvimos também pontos de vista discordantes de dois partidos, baseados na sua posição geral sobre a NATO. No fim, depois da votação, quando os deputados se levantaram, nós levantámo-nos com eles e houve uma ovação de pé; foi essa a parte com maior carga emocional."

As tais guerras com a União Soviética forçaram, no final da Segunda Guerra Mundial, as autoridades finlandesas a aceitar um compromisso com Moscovo que conduziu à neutralidade da Finlândia durante a Guerra Fria. Na prática, ao país era possível seguir o modelo de democracia da Europa Ocidental e dos Estados Unidos mas mantendo uma relação próxima com a União Soviética, o que significava que não podia integrar a Aliança Atlântica. Depois da desagregação da União Soviética, em 1991, a Finlândia teve margem de manobra para alterar a sua política externa e a adesão à União Europeia em 1995 foi já um abandono da política de neutralidade. Mas na opinião pública nunca houve uma maioria a favor da NATO, até que o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro deste ano, mudou tudo.

"Foi muito interessante, porque o apoio à NATO entre a população cresceu rapidamente dos aproximadamente 30% em finais de 2021 para os atuais cerca de 80%. Ao mesmo tempo, os políticos-chave decidiram, porque é uma questão fundamental para o nosso país e que tem de ser bem pensada e debatida, não dizer o que pensavam na fase inicial do processo, nem o presidente, Sauli Niinistö , nem a primeira-ministra, Sanna Marin, ou os principais ministros, se devíamos ou não aderir à NATO. Eles fizeram uma espécie de relatório e enviaram para o Parlamento analisar a situação e estudar as opções. O Parlamento realizou um debate muito minucioso, convidou todo o tipo de peritos para emitirem a sua opinião. Ninguém sabe o que pode acontecer, mas fica a sensação de que tudo foi analisado o melhor possível e que, se a decisão fosse a candidatura à adesão, ela estivesse bem alicerçada, independentemente do tipo de governo que tivéssemos. Mais tarde, o governo submeteu um segundo relatório ao Parlamento, desta vez sobre a adesão à NATO. No fim, foi avassalador, não houve qualquer dúvida sobre a decisão a tomar, que era de nos candidatarmos. Depois, a candidatura à adesão foi apresentada e é interessante ver que, mesmo apesar de a Turquia e a Hungria ainda não terem ratificado, o nosso Parlamento já abriu a sessão de debate final com base na proposta governamental, porque, mesmo tendo todos os outros países ratificado, ainda é o nosso Parlamento que tem de fazer esse caminho. Queremos ter todo o processo pronto quando chegarem as últimas ratificações. Esse debate começou há dias e foi muito interessante ver os partidos da oposição a elogiar todo o processo, o que não é coisa que se testemunhe todos os dias [risos], especialmente porque temos eleições em março e não é normal ver a oposição, em tempo eleitoral, a elogiar um governo por uma coisa que este fez, bem estruturada e bem organizada", explica.

Conto à embaixadora que visitei duas vezes o seu país e que guardo de Helsínquia (ambas as viagens foram no verão) a memória de uma cidade cheia de verde, sempre com o mar presente, e como fiquei impressionado com a arquitetura finlandesa, cujo nome maior é Alvar Aalto. O Kiasma é um museu de arte contemporânea a não perder e a Akateeminen provavelmente uma das livrarias mais interessantes de percorrer. Um novo edifício emblemático em Helsínquia, diz-me a embaixadora, que nasceu na cidade há 55 anos, é a Oodi, uma biblioteca pública, espécie de sala de trabalho e de estudo (e também de convívio) aberta sete dias por semana.

O design finlandês é também de alto nível, mas aquilo que me surpreendeu mesmo foi a omnipresença de umas figurinhas para crianças, que me recordava de ver na televisão e também em livros, mas que não imaginava terem origem naquele país nórdico de cinco milhões de habitantes e falante de uma língua fino-ugrica (se bem que o sueco, indo-europeu e idioma de 5% dos finlandeses, também seja oficial). Falo dos Mumin, personagens que a embaixadora me revela transmitirem uma mensagem integradora da família e da sociedade, ao que não deverá ser alheio a criadora Tove Jansson ter vivido juntamente com a companheira, numa época em que tal não era comum (a desenhadora morreu em 2001, mas nasceu em 1914, no tempo do Grão-Ducado).

Regressando à atualidade, e à tensão que a invasão da Ucrânia trouxe aos vizinhos da Rússia, pergunto se há algum movimento contra outra das surpresas de Helsínquia, a estátua de um czar na Praça do Senado. "Não, porque Alexandre II é parte da nossa história, foi o czar que durante o seu tempo nos deu autonomia no âmbito do Império Russo. Mas a escultura Paz no Mundo, oferecida pela União Soviética, foi já este ano retirada da via pública", responde a embaixadora, relembrando-me que o século de domínio russo, em que o Grão-Ducado gozava de muito mais autonomia do que o resto dos domínios czaristas, viu a Finlândia tornar-se, em 1907, "no primeiro país do mundo a eleger mulheres para o Parlamento", o que talvez explique ter hoje uma primeira-ministra (não é a primeira vez e também já teve uma presidente) e quase 50% de deputadas.

País que encabeça muitas comparações internacionais, como o 1.º lugar no Índice de Felicidade, também o 1. º lugar no Índice de Desenvolvimento Sustentável e o 11.º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, a Finlândia celebrou em 2017 o centenário da independência, conseguida durante a Revolução Bolchevique, e em que Mannerheim foi já figura-chave. Campeões da ecologia, como fizeram questão de mostrar durante a sua última presidência da União Europeia no segundo semestre de 2019, são também dos povos que mais apostam na tecnologia, com a Nokia, em tempos sinónimo de telemóvel, a manter-se como um símbolo dessa vocação, mesmo que agora noutras áreas. E a empresa tem investido muito em Portugal, sendo, segundo a embaixadora, "uma das principais razões o talento disponível. Além disso, mais uma vez encontramos semelhanças entre a Finlândia e Portugal, são ambos países de engenheiros de elevado nível técnico, engenheiros informáticos, etc. A Nokia está cá há mais de 30 anos, primeiro com os telefones, claro, e depois com as redes. Há muitas oportunidades de negócio para a empresa ao nível das infraestruturas de rede, etc.". Na Nokia em Alfragide, além de portugueses e finlandeses, trabalham mais de 40 nacionalidades.

Outro sinal da atividade finlandesa é o investimento do grupo Pontos no Algarve, mais especificamente no Ombria Resort (ou Quinta da Ombria), um projeto turístico respeitador do meio ambiente.

Formada em Direito, Satu Suikkari-Kleven diz sempre ter sentido vocação para o trabalho humanitário. E a questão dos refugiados motiva-a especialmente, contando aqui a experiência do pai. "Desde criança que admirava muito as Nações Unidas e o trabalho humanitário que faziam. Portanto, pensei que seria uma área interessante para eu trabalhar. Uma das razões pode ter sido o facto de o meu pai ser um deslocado de guerra e ter visto desde sempre como isso afeta uma pessoa que tem de deixar tudo para trás. Acho que essa experiência familiar teve um grande impacto na maneira como vejo o mundo", explica. E a isso acrescenta-se , digo eu, um pouco o que foi a sua experiência enquanto embaixadora na Tailândia, de 2016 a 2020, acreditada também em Myanmar, antiga Birmânia, e portanto muito próximo do drama do povo rohingya, etnia muçulmana considerada não cidadã e obrigada a fugir, muitas vezes à deriva, em barcos frágeis, pois vários países da região rejeitam acolhê-los.

"Quando vejo sentimentos antirrefugiados um pouco por todo o mundo, isso faz-me sentir tão mal, tão triste e bastante zangada. Quando se fala como a crise dos refugiados é um problema nos nossos países, deve-se pensar que, em primeiro lugar, a crise maior é para os próprios refugiados, e acho que isso é muitas vezes esquecido. O facto é que eles estão a viver uma crise incomensuravelmente maior do que as sociedades para onde vão. Ninguém quer deixar a sua casa sem uma razão válida. No início da década de 90 pude visitar a região de onde o meu pai é originário. Nós fomos lá num autocarro com pessoas dessa aldeia e eu era a única, juntamente com um primo em segundo grau, que fazia parte da geração mais nova que nunca lá tinha vivido. Pensei que seria bom ir para dar apoio àquelas pessoas que estariam muito amarguradas e foi muito bom para mim ver que não estavam amarguradas nem tinham azedume em relação à população que lá vivia agora. Os familiares daqueles que lá viviam antes sentiam que os atuais habitantes russos não tinham qualquer culpa, não foram eles que começaram a guerra nem eram os agressores, eram pessoas que, provavelmente, foram mandadas para lá. Foi uma boa sensação, a de que não tem de haver azedume e maus sentimentos que perdurem para sempre. O meu pai nasceu em 1939, tinha seis meses quando teve de fugir com a mãe pela primeira vez, e o seu pai foi morto nos primeiros meses da guerra, e da segunda vez que tiveram de sair ele tinha cerca de cinco anos. Foi uma coisa muito importante na vida dele. O meu pai, que fez carreira como advogado, morreu há um ano e meio, mas durante toda a sua vida aquilo foi uma parte muito importante da sua identidade em todos os aspetos. Portanto, isso mostrou-me, a nível muito pessoal, o tipo de estragos que uma guerra deixa para trás."

Antes da entrada no serviço diplomático finlandês, em 1998, Satu Suikkari-Kleven trabalhou para o Alto-Comissariado para os Refugiados em Genebra, e dessa época continua muito presente a experiência no Afeganistão, na primeira vez que os talibãs impuseram o seu emirado, agora de volta. "Estive quatro ou cinco meses no Afeganistão e no Paquistão, em 1997/98. À época, os talibãs estavam na maior parte do país e eu trabalhava com refugiados regressados. Como organização humanitária, tínhamos de trabalhar também com os talibãs, o que nos trazia muitos problemas, mas conseguimos alguns resultados. Eu trabalhava com refugiados afegãos que tinham voltado do Paquistão e conseguimos que os talibãs reabrissem 11 escolas femininas em Kandahar. Sim, havia muita tensão, mas conseguir isso foi verdadeiramente espantoso. Foi tudo muito duro, havia uma grande controvérsia e tivemos de ser muito cuidadosos na forma de lidar com os talibãs, para, ao mesmo tempo, não lhes darmos qualquer espécie de reconhecimento. Só o pudemos fazer porque éramos uma organização humanitária. Esta experiência abriu-me realmente os olhos sobre como a educação é de uma importância fundamental e de como é crucial mantê-la a funcionar mesmo numa situação de guerra, como agora na Ucrânia. Para as crianças, seis meses é realmente muito tempo, é uma eternidade. Portanto, temos de tentar tudo para manter as escolas abertas, porque isso faz com que a nossa cabeça esteja ocupada, com que deixemos de pensar na guerra por uns instantes, e mentalmente é de uma importância extrema, além de ser fundamental também para o futuro das crianças. No Afeganistão havia o enorme problema das minas terrestres por todo o lado, e para as crianças o facto de estarem na escola também era uma questão de segurança. Estive muito pouco tempo lá, mas foi um período em que senti que tinha feito uma pequena diferença na vida das pessoas, pelo menos durante algum tempo", diz a diplomata, enquanto bebe uma última chávena de café, que acompanho, consciente de que, apesar de os portugueses terem a mania de que bebem muitos cafés, os finlandeses estão no topo mundial do consumo per capita.

Hora da despedida, até porque Fillie regressou e exige a atenção da dona. Um último pormenor da vida da minha anfitriã: uma vinda a Mafra, como voluntária, para ajudar num projeto de apoio aos lobos, que estavam ameaçados de extinção. "Foi em 1994 e a primeira vez que visitei Portugal", conta com absoluta naturalidade e um sorriso muito aberto, enquanto a "loba" Fillie continua a pedir festas.

