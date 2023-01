Conhecidas as oito scaleups que inauguram o primeiro programa da Unicorn Factory Lisboa

Já são conhecidas as oito scaleups selecionadas para o arranque da Unicorn Factory Lisboa, que esta terça-feira vão dar a conhecer os seus modelos de negócio a 28 fundos de investimento e aos mais de 30 parceiros corporate durante a sessão de lançamento do Scaling Up Program.

"É a partir deste momento que as equipas dão início à sua participação no programa durante os próximos 8 meses por forma a desenvolver competências críticas e acelerar o crescimento e expansão dos seus negócios. As oito scaleups foram selecionadas de um total de 33 candidaturas, através de uma avaliação dos perfis e entrevistas, tendo por base os critérios de admissão ao programa, que incluem o estágio atual de desenvolvimento: investimento angariado relevante equipa forte e estruturada, produto ou serviço em comercialização e tração de crescimento, bem como a adequação ao programa: capacidade de apoio dos parceiros, potencial de negócio futuro e planos de expansão internacional", explicou a organização num comunicado enviado às redações.

Estas oito primeiras scaleups já levantaram em conjunto mais de 30 milhões de euros e todas têm mais de 10 colaboradores, tendo em média equipas de 35 colaboradores.

As scaleups escolhidas são Bairro (Foodtech/Retailtech), HolyWally (Fintech), Knok (Healthtech), Leadzai (Adtech), ORNA (Cyber security), Pleez (Foodtech), Sensei (AI/Retailtech) e Zharta (Web 3).

O 'Scaling Up Program' irá decorrer ao longo de oito meses e tem como objetivo desenvolver "as competências críticas de equipas de liderança", apoiar na resolução dos desafios de crescimento que enfrentam, "acelerando o crescimento em Portugal e a expansão para outros mercados".

Entre os parceiros estratégicos do programa estão a Google, Galp, Delta Cafés, Cuatrecasas, Fidelidade, BPI e PwC, além da Câmara Municipal de Lisboa.

No final de outubro, no lançamento oficial da Fábrica de Unicórnios, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que o programa 'Scaling Up' irá apoiar 20 'scaleups' por ano.

Na altura, o autarca adiantou ainda que o programa conta com o apoio de 30 empresas parceiras e 20 investidores, que podem ajudar no crescimento das 'scaleups', e "vai começar com oito milhões de euros", explicando que esse investimento não é só dinheiro público, porque conta com financiamento do setor privado.