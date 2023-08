Confessionários do Parque do Perdão serão oferecidos às prisões que os construíram

Os Confessionários do Parque do Perdão, em Belém, que fecha na tarde desta sexta-feira, serão oferecidos aos estabelecimentos prisionais de Coimbra, de Paços de Ferreira e do Porto que os construíram, e às paróquias de todo o país que queiram receber um. Cada prisão vai receber um confessionário caso queira, anunciou a organização da JMJ esta sexta-feira.

150 confessionários foram colocados no Parque do Perdão, e ao longo destes quatro dias cerca de 10 mil pessoas por dia passaram por este local para se confessar.

A organização estima que, diariamente, cerca de 10 mil jovens passaram pelos confessionários do Parque do Perdão, e 15 mil na quarta-feira em que os confessionários estiveram abertos até mais tarde. Padres de mais de 50 nacionalidades estiveram nos confessionários em blocos de 2 horas.

"Tivemos o privilégio de receber o Papa Francisco para confessar três peregrinos e conseguimos sentir um grande silêncio e paz no parque enquanto a confissão acontecia", afirma Rita Amaral, diretora da Cidade da Alegria.

O Papa Francisco esteve no Parque do Perdão na manhã desta sexta-feira para confessar o espanhol Francisco, de 21 anos, a guatemalteca Yesvi, de 33, e o italiano Samuel, de 19. Quanto aos critérios para a escolha destes jovens, Rita Amaral explica que foi pedido à organização jovens que falassem fluentemente espanhol e italiano. Francisco e Yesvi são dois voluntários de longa duração que estão em Portugal desde novembro do ano passado.

Quanto à Cidade da Alegria, a organização estima que tenham recebido cerca de 50 mil pessoas diariamente.

Esta sexta-feira é o último dia em que os peregrinos podem visitar o Parque do Perdão e a Feira Vocacional.

