Concelhos do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo já avançaram com segunda fase da vacinação

Concelhos do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo já iniciaram a segunda fase da vacinação.

Firmino, de 77 anos, e Maria, de 75, vivem numa freguesia de Alcochete, no distrito de Setúbal, Na terça-feira, foram surpreendidos com um telefonema do centro de saúde para agendar a vacinação de Firmino para o dia 8 de abril. A filha questionou porque é que a mãe não ia também, tinha só menos dois anos que o pai, mas sofre de algumas patologias da idade. E, do outro lado, a resposta foi simples: "Então traga a sua mãe também". Firmino e Maria receberam a primeira dose da vacina da Pfizer contra a covid-19. A segunda dose já ficou marcada para 6 de maio. E até ontem, estava "tudo bem", disse um dos filhos ao DN.

Na freguesia de Campanhã, no ACES Oriental do Porto, Armando, de 75 anos, e Ilda, de 74, aguardavam ontem pelas 18.00 a toma da vacina marcada no dia anterior. Na quinta-feira, a filha recebeu um telefonema do centro de saúde a marcar a vacina do pai, e questionou também porque é que a mãe não ia. Mais uma vez a resposta foi simples: "Traga a sua mãe à mesma hora." Em Vila Nova de Gaia, a experiência de António, de 76, e Idalina, 75 anos, foi idêntica à dos outros casais. Estes foram vacinados no fim de semana da Páscoa. E o critério é o da idade, estando estas freguesias a cumprir o que está determinado na Norma da DGS nº002/2021.

Ao DN, a task force de vacinação, liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, explicou que "se uma ARS terminou a Fase 1 com alguns dias de antecedência e existe disponibilidade de vacinas, pode iniciar imediatamente a fase 2". No entanto, ainda falta atualizar a norma da DGS que irá definir os grupos de risco por patologia que irão integrar esta fase da vacinação a par dos maiores de 70 anos.

Recorde-se que o critério da idade foi introduzido há duas semanas no Plano de Vacinação por proposta da Comissão Técnica da DGS, estimando-se que nesta fase sejam vacinadas 2,2 milhões de pessoas.