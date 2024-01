"Complexidade" dispara salários de dirigentes da nova Agência acima dos das Polícias

A nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo tem como principais missões a concessão de autorizações de residência a estrangeiros, asilo e a gestão de políticas de integração, que herdou do SEF e do Alto Comissariado para as Migrações, extintos desde este domingo.