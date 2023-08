Como um projeto de Harvard pode recuperar as áreas ardidas e combater novos fogos

No Largo da aldeia de Cepos, no concelho de Arganil, a população reuniu-se esta sexta-feira para ouvir o que propõem as jovens Daniella Slowik e Sophia Glasser-Kerr, duas alunas da universidade de Harvard (EUA) que ao longo do último mês andaram por ali - e por outras aldeias do concelho de Arganil - a colocar no terreno um projeto que há de unir o solo e a água enquanto elementos fundamentais para a adaptação às alterações climáticas e para a identidade da paisagem tradicional. Objetivo: evitar que se repita a tragédia dos fogos de outubro de 2017, que consumiram 85% do território daquele concelho do interior. A apresentação aconteceu poucos dias depois de lá ter estado a professora responsável, Sílvia Benedito, uma arquiteta paisagista portuguesa que reside nos EUA e leciona a cadeira de projeto "Canary in the Mine" [Canário na Mina], que criou na Graduate School of Design da Universidade de Harvard.

Mas esta já não foi a primeira vez que o concelho de Arganil recebeu grupos americanos, e não apenas para visitar a Serra do Açor. Sílvia Benedito, especialista em clima, fez despontar este projeto há seis anos. Desta vez, as duas alunas dedicaram-se a trabalhar a componente do projeto que se prende com o solo e a água. "O sistema de condução de águas das levadas tem sido o foco. Elas estão a fazer esse levantamento, do que existe e em que estado, tal como dos socalcos, elementos importantes não só do ponto de vista paisagístico, mas também do equilíbrio do espaço rural".

O projeto começou em 2018, menos de um ano depois dos grandes incêndios que afetaram a região, em outubro de 2017. "O que tentamos é operacionalizar a paisagem, a arquitetura paisagista, no fundo, para aumentar a resiliência do território que tem sido afetado pelos fogos, mas que também tem utilizado o fogo como instrumento ecológico-cultural da paisagem". "Tentamos sempre envolver as comunidades. E há duas operações que desenvolvemos: identificar as possibilidades que a arquitetura paisagista tem em criar uma ligação entre a ecologia, economia e pessoas - sempre com a integração do chamado "bom fogo" [queimas controladas em períodos específicos], que é parte dos nossos processos ecológicos; e outro é utilizar o conhecimento das pessoas, das comunidades para haver uma maior sinergia no desenvolvimento e imaginar soluções para o futuro. E com isso, tentar criar espaços de utilização pública", explica ao DN esta especialista em clima, que há vários anos leciona na universidade de Harvard.

A ideia da investigadora e do departamento que lidera é implementar um projeto que seja replicável noutros territórios. E passa por utilizar infraestruturas que atualmente estão quase ao abandono nas aldeias, como é o caso das fontes e lavadouros públicos, mas agora "com novos objetivos - por exemplo, a recuperação de solos e o aumento da biodiversidade - que estejam associados à retenção de água e que podem servir como infraestruturas para parar os fogos, como corta-fogo mesmo". Ou seja, "água, pessoas e animais" é a trilogia deste projeto.

No caso, a equipa focou-se num pequeno lavadouro, de 10 metros por cinco, que poderá ser "aproveitado para outras funções ecológicas, diferentes da única que teve no passado, que era onde as mulheres lavavam a roupa". A ideia agora é reter ali água com vista a uma ecologia específica: "a retenção de insetos e atração de outros animais para aumentar a biodiversidade e a humidade". No futuro, o espaço não servirá apenas para acesso público, mas também "como um ponto de educação ambiental", levando até lá as escolas e as crianças, explicando-lhes, de base, para que serve cada ação ali desenvolvida e o que faz cada espécie animal. Por exemplo, o que fazem os morcegos durante a noite, em que "têm uma função extremamente importante, como controladores de pestes".

Professora Sílvia Benedito com as suas alunas, num lavadouro que é parte importante do projeto.

Plantas para controlar o fogo

Luís Paulo Costa já era presidente da Câmara de Arganil em 2017, quando o fogo varreu mais de 85% do território municipal. E nessa altura tinha na equipa uma académica, que por acaso conhecia Sílvia Benedito. "Foi a partir daí que as coisas começaram a ser trabalhadas", conta ao DN.

O projeto arrancou então em 2018, com a participação de duas alunas "que estiveram numa das nossas aldeias, a Benfeita, e que acabaram por participar muito na animação social e sociológica, a par das questões técnicas". E essas passam por tornar o território mais resiliente.

"O cidadão comum está muito habituado a pensar que a melhor forma de evitar os incêndios é ter o solo completamente limpo, sem qualquer tipo de vegetação. Mas nós sabemos que isso é impossível. Até podemos limpar hoje, mas daqui a dois meses, se vier alguma humidade, vamos ter novamente vegetação exuberante. E uma das propostas deste projeto passa por termos plantas que pudessem ter algum aproveitamento não só paisagístico como económico. Um dos exemplos é a alfazema - muito simples de cultivar e que consegue fazer a gestão das potenciais invasoras".

Luís Paulo está à cabeça de uma população que não mais esquecerá aquele 15 de outubro de 2017. Tinham passado apenas quatro meses do fogo de Pedrógão, quando a população de Arganil (bem como a de Oliveira do Hospital, Oliveira de Frades, Midões e muitas outras do interior) se viu a braços com as chamas, que consumiram 85% do território concelhio. "Foi um dia verdadeiramente trágico", recorda o presidente da Câmara, aludindo "à tragédia mais avassaladora que tivemos no concelho". Foram afetadas 80 habitações de uso permanente, que acabaram por ser alvo de financiamento para reconstrução. "Pese embora o que íamos vendo, nas notícias, aqui foi um processo que correu bastante bem".

Quando olha para trás, o autarca acredita que "se não tivesse acontecido aquela tragédia não estaríamos a trabalhar nestas estratégias para criar alguma resiliência no território".

O que mudou depois de 2017?

Logo depois dos incêndios, o presidente da Câmara de Arganil percebeu que o território tinha que mudar, sob vários aspetos, a começar pelo planeamento e gestão das áreas florestais. "Em paralelo com este projeto de Harvard, que tem uma componente académica muito forte, acabámos por desencadear um outro projeto, que passou por desenhar um novo modelo de intervenção florestal, num espaço que representa apenas 10% do espaço florestal do concelho", explica o autarca ao DN.

Trata-se de uma área de 2.500 hectares, que preconiza a reintrodução de espécies autóctones (carvalho, sobreiro, castanheiro e medronheiro). Porque territórios como Arganil "sempre se debateram ao longo da sua história com os incêndios. E é bom que as pessoas tenham consciência de que os incêndios nunca vão acabar. Por isso, o que temos de conseguir é ter uma floresta que não arda tão facilmente. E essas espécies não ardem com a mesma facilidade com que arde o pinheiro ou o eucalipto". Todo o processo está a ser acompanhado pela Escola Superior Agrária de Coimbra, e conta com um financiamento do grupo Jerónimo Martins.

"O que percebemos logo foi que, se nada fosse feito, em 10 anos ou menos ficaríamos aqui com o mesmo barril de pólvora".

Luís Paulo Costa reconhece "o empenho do atual secretário de Estado das Florestas e Conservação da Natureza, nomeadamente com as Áreas Integradas de Gestão da Paisagem(AIGP)", que contam com o financiamento do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). "Mas a ele está inerente uma carga burocrática excessiva", sublinha o presidente de Arganil. Por outro lado, recorda que, para fazer a recuperação das áreas ardidas, "temos que o fazer no espaço que temos, e não termos a certeza que cada pedacinho de terreno que está dentro de uma área muito grande é do Zé, do João ou da Maria. E o que tem acontecido neste processo das AIGP é que se tem andado a falar exclusivamente do cadastro das terras e anda não se plantou a primeira árvore".

Arganil estende-se por 332 km2, ocupados por menos de 12 mil habitantes. Desde a década de 1960 que começou a perder população, tendo por base não só a emigração como também "a alteração do perfil sociológico das famílias". Vai longe o tempo em que cada família tinha mais de meia dúzia de filhos, "como forma de garantir a sobrevivência da família".

Em todo o concelho de Arganil, a freguesia da Benfeita foi a única que não perdeu população. E isso deve-se ao crescente número de famílias estrangeiras que têm vindo a instalar-se lá, algumas delas também afetadas pelos incêndios de 2017. Atualmente, 5% da população é migrante.

Primeira quinzena de agosto provocou mais de 60% de toda a área ardida este ano

País está com a quarta menor área ardida desde 2013. Mais de metade corresponde aos fogos de Odemira e Castelo Branco. Risco sobe nos próximos dias

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, alertou esta semana para o aumento da temperatura e consequente risco de incêndio a partir deste fim de semana. Depois de uns dias de alguma acalmia e matéria de fogos, e de uma baixa das temperaturas, o alerta é de novo aplicável a todo o país: "Entre o dia 20 e o dia 25 de agosto, vamos ter temperaturas de novo muito quentes e momentos de seca extrema no país e, portanto, o apelo que faço é para que, mais uma vez, se procure evitar o uso do fogo, seja para uso doméstico, agrícola, florestal, seja no uso de máquinas agrícolas ou florestais", disse o governante aos jornalistas, na quinta-feira, durante uma visita com a ministra da Defesa à Serra do Montejunto, no Cadaval.

José Luís Carneiro falava depois terem sido conhecidos os dados mais recentes sobre os fogos e a área ardida. A verdade é que os incêndios rurais registados em Odemira e Castelo Branco, no início de agosto, representam mais de metade do total de área ardida em Portugal em 2023, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

As estatísticas mais recentes do ICNF, que contabilizam já a primeira quinzena de agosto, dizem que Portugal registou desde 1 de janeiro deste ano 27.802 hectares de área ardida e 6.085 incêndios rurais, o que se traduz no segundo valor mais reduzido em número de incêndios e o quarto em termos de área ardida desde 2013.

Mas o mês de agosto marcou um crescimento exponencial dos incêndios, uma vez que a primeira quinzena já totaliza 1.013 incêndios. Só nesse período arderam 17.153 hectares, 62% do total deste ano.

O incêndio que deflagrou em São Teotónio, no concelho de Odemira, em 5 de agosto, foi o maior registado em Portugal este ano e consumiu pelo menos 7.530 hectares de floresta e terreno. Já o fogo registado em Sarzedas, concelho de Castelo Branco, queimou um total de 6.553 hectares.

Uma nota publicada pela Agência Lusa dá conta da soma dos dois incêndios rurais, que ascende a 14.083 hectares de área ardida, mais de metade do total nacional em 2023. Há um ano, por esta altura já tinham ardido 91.730 hectares, naquele que foi o terceiro valor mais elevado da última década, apenas atrás dos anos 2016 (118.814) e 2017 (201.876).

No total de 27.802 hectares de terreno que já arderam - cuja dimensão equivale a quase 27 mil campos de futebol - destacam-se os povoamentos florestais, com 15.848 hectares, seguidos de zonas de mato (10.218 hectares) e terrenos agrícolas (1.736 hectares). Esta semana o ICNF revelou que já foram investigados este ano 4.604 incêndios rurais, que permitiram atribuir a causa a 3.291 fogos. Entre as principais causas destacam-se os incendiários e as queimadas. Embora recuse fazer, para já, qualquer balanço dos incêndios deste ano, José Luís Carneiro notou que "os portugueses têm vindo a ser mais responsáveis. A prova está no facto de que há menos ignições este ano do que em 2022". Ainda assim, reforçou, os próximos dias terão de ser muita cautela.

dnot@dn.pt