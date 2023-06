Como fortalecer a Europa? O desafio das universidades discutido em Lisboa

"Por uma Europa melhor". Este foi o mote da sétima edição da Eutopia Week, que decorreu durante esta semana na Universidade NOVA de Lisboa (UNL). Durante cinco dias, vários representantes de universidades europeias reuniram-se na capital portuguesa para celebrar a aliança "Eutopia" - uma das maiores redes europeias de universidades públicas - que procura responder aos desafios locais e globais, contribuindo para a criação de um novo modelo de ensino superior na Europa.

Alemanha, Espanha, França, Itália, Roménia, Bélgica, Eslovénia, Suécia, Portugal e Reino Unido (que aderiu à aliança antes do Brexit e manteve-se no grupo), foram os países representados neste encontro, que se realiza de seis em seis meses para ver como a aliança cresceu e o que alcançou. Na edição deste ano esteve ainda presente o Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira

Em conversa com o DN, o reitor da Universidade NOVA de Lisboa, João Sàágua, fez um balanço do evento e explicou que foi uma semana "bastante positiva". "Estes dias permitiram fortalecer internamente a aliança. São dez universidades muito diferentes entre si e durante uma semana tivemos aqui representantes de vários níveis das universidades, desde os reitores, a projetos, a estudantes...Quer seja para o mundo académico ou para a sociedade em geral, esta iniciativa foi benéfica para discutir as prioridades europeias", diz.

João Sàágua

A Eutopia Week passou pelo debate das seis prioridades estabelecidas pela Comissão Europeia (CE), entre elas, o compromisso ecológico, a transição digital, a economia, o fortalecimento do papel da União Europeia no palco mundial, a igualdade e a democracia.

As principais conclusões do encontro foram, no entanto, principalmente relativas ao papel do ensino superior no desenvolvimento de estratégias e formação de jovens capacitados para criar soluções aos problemas futuros.

"Concluímos que tem de se lançar mais projetos que tenham a ver com os grandes desafios da sociedade e colocar os académicos das várias universidades internacionais a colaborar. Quer seja para a investigação, inovação ou até promoção de formação e capacitação - Reskilling e Upskilling. Há uma consciência clara de que isso é muito importante", afirma João Sàágua.

Nessa perspetiva, o reitor refere que as capacidades dos jovens universitários são imprescindíveis, devendo ser valorizadas e aproveitadas, para que se tornarem "cidadãos que possam abordar com sucesso os desafios".

"As universidades podem contribuir com o conhecimento, com a formação das novas gerações e com a capacidade de conectar com empresas e instituições públicas para criar um impacto positivo na transformação da Europa em prol da sustentabilidade", frisa.

Para o reitor, o principal papel das universidades na construção e fortalecimento da Europa é a "transmissão do conhecimento" com "uma atividade educativa" que permite aos professores, investigadores e estudantes desenvolverem os valores europeus. Além da produção da inovação, que irá "colmatar as preocupações".

"O conhecimento por si próprio é sempre fazer avançar a Europa. O conhecimento fundamental de hoje pode ser a inovação disruptiva de amanhã e é cada vez mais importante escutar as empresas, o serviço público e outros setores, os municípios e com eles criar uma agenda para o desenvolvimento", sublinha.

Almada presta homenagem

Além de ter tido um papel de destaque durante a Eutopia Week, como anfitriã e organizadora deste evento, a Universidade NOVA recebeu esta semana a notícia de que irá receber a Medalha de Ouro da Cidade de Almada, pelo trabalho feito através da Faculdade de Ciência e Tecnologia e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas no concelho, durante mais de 40 anos.

A atribuição desta homenagem (máxima distinção concedida pelo município) é, segundo a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, um reconhecimento da importância da universidade na vida de Almada. Desde 1980 que o Monte da Caparica acolhe mais de oito mil alunos da NOVA, sendo atualmente o maior campus da Europa.

A cerimónia de entrega da Medalha de Ouro da Cidade decorre esta tarde e conta com a presença do Reitor da NOVA, João Sàágua, e da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

