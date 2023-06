Colégio dos Plátanos tem as melhores notas de Lisboa no seu 40.º aniversário

"Aprender a aprender." É a partir deste mote que no mesmo ano em que o Colégio dos Plátanos, na Rinchoa, celebra o seu 40.ª aniversário recebe uma prenda "inesperada", sendo distinguido como a melhor escola privada da capital.

De acordo com os dados do ranking das escolas, disponibilizados pelo Ministério da Educação, este colégio teve as notas mais altas de Lisboa nos exames nacionais - ocupando o 10.º lugar a nível nacional - com uma média de 15,15 num total de 31 exames realizados em 2022.

Para Rui Curica, diretor do Colégio dos Plátanos desde a sua fundação, esta distinção foi uma surpresa visto que foi a primeira vez que os alunos do Ensino Secundário desta instituição participaram nos exames nacionais.

No entanto, os bons resultados não foram sorte de principiante, garante o diretor, que destaca o rigor a que a escola está acostumada. "Fazemos o nosso trabalho com exigência e dedicação", diz ao DN.

No Colégio dos Plátanos, situado no antigo Cine-Casino da Rinchoa, os professores dão um acompanhamento próximo aos alunos para "colmatar as dificuldades". Além disso, os jovens são frequentemente seguidos por um gabinete psicopedagógico que ajuda a diagnosticar e tratar problemas que poderão existir.

Dos 722 alunos que frequentam esta instituição de ensino privado (desde o pré-escolar até ao ensino secundário) muitos são de nacionalidade estrangeira. Porém, os jovens que frequentam este colégio têm uma particularidade em comum: todos residem no concelho de Sintra - um motivo de grande orgulho para o diretor.

Em 40 anos de história, muito tem mudado segundo Rui Curica. "Os desafios têm vindo a modificar-se ao longo dos anos. Antigamente tínhamos mais apoio por parte dos encarregados de educação. Hoje em dia, devido à falta de tempo, alguns pais preferem que os alunos apenas passem às disciplinas e não valorizam o rigor da aprendizagem. É um sinal da evolução dos tempos. Cada vez mais as famílias têm menos tempo para as crianças devido à enorme carga de trabalho e muitas vezes na escola os professores têm de ser também pais e mães", testemunha.

Nesse sentido, os profissionais daquela escola oferecem "apoio sistematicamente sempre que os alunos sentem dificuldades", bem como aulas de apoio às disciplinas de maior dificuldade, tais como o Português e a Matemática. "Conseguimos que os estudantes tenham bons resultados e isso deve-se à enorme dedicação dos professores", explica.

Quanto ao futuro dos alunos, o diretor diz que por norma vários prosseguem para o Ensino Superior em escolas nacionais e internacionais de renome. Isto porque além das boas notas que dão nome à escola, os alunos são fluentes na língua inglesa, que aprendem desde tenra idade.

"Um passo para a digitalização"

No Colégio dos Plátanos a aposta na tecnologia é uma prioridade no método de ensino, estando os alunos familiarizados com os mais recentes equipamentos interativos.

Seguindo o projeto "iPad na Sala de Aula", no âmbito de um programa da Apple Educação, já há cerca de sete anos que os alunos fazem uso de iPads para complementar a sua aprendizagem junto dos professores e colegas. Com recurso a aplicações direcionadas para cada disciplina, os jovens a partir do 7.º ano desenvolvem as suas competências tecnológicas em sala de aula, realizando atividades em formato digital.

Segundo Rui Curica, tudo começou quando o colégio foi convidado a participar numa reunião em Londres com representantes de várias escolas europeias. Após conhecer os benefícios da aprendizagem com iPads, o diretor ficou "rendido".

"Implementámos esse projeto há cerca de sete anos e ainda hoje continua. A partir do 7.º ano de escolaridade os alunos fazem uso do iPad e participam em atividades em conjunto na sala de aula a partir deste dispositivo. Com este método, é possível partilhar no quadro o que estão a aprender e ficam perfeitamente destros na utilização da tecnologia. É um passo para a digitalização", esclarece.

Para o diretor, esta decisão "foi um grande passo" e um sucesso entre os mais jovens. "Os nossos alunos saem daqui muito habituados às novas tecnologias. Já fazem totalmente parte das rotinas diárias", conclui.

