Fátima Velez de Castro sabe de cor os nomes dos alunos que até hoje participaram em cada uma das edições da iniciativa que mais a preenche, para lá das salas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC): o Laboratório de Ensino. Até ao final desta semana volta a viver tudo de novo, ao lado dos alunos que daqui por dois anos serão professores.

Ao cabo de dois anos de interregno, a professora voltou "à estrada" com os alunos do primeiro ano de mestrado em várias áreas. "Por norma o contacto com a escola, por parte dos alunos que frequentam a formação inicial de professores, acontece apenas no segundo ano. Há uns anos, os meus alunos de Geografia manifestaram-me essa intenção, de ir a uma escola, contactar com a realidade. Foi quando pensei nesta ideia, aproveitando a semana de intervalo entre o primeiro e segundo semestre, e esbocei um projeto que consistia em levar alunos da universidade a outras zonas do país, nomeadamente a uma escola longe, onde possam vir a trabalhar um dia, mas que seja fora daquilo que são as áreas geográficas de conforto".