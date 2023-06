Coimbra. Detidos seis suspeitos de violência doméstica

Seis pessoas foram detidas, fora de flagrante delito, pela alegada prática de crimes de violência doméstica, na zona geográfica da Comarca de Coimbra, anunciou o Ministério Público.

De acordo com a página de internet da Procuradoria da República da Comarca de Coimbra, as detenções de seis pessoas, com idades compreendidas entre os 22 e os 53 anos, ocorreram no âmbito de seis inquéritos distintos.

Os arguidos foram detidos "fora de flagrante delito", em execução de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público, estando indiciados por factos que "ocorreram na área geográfica de atuação do Ministério Público de Cantanhede, Coimbra e Oliveira do Hospital".

Segundo a mesma nota, o Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Coimbra apresentou os seis arguidos a primeiro interrogatório judicial no período compreendido entre 05 e 09 de junho.

"A maioria dos arguidos ficou sujeita às medidas de coação de afastamento e de proibição de contactos com as vítimas, fiscalizadas através de meios técnicos de controlo à distância, bem como à obrigação de apresentação periódica perante as autoridades policiais e à proibição de usar, deter ou adquirir armas", informou.