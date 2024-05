Cogumelos mágicos e MDMA já tratam depressão e SPT. Psiquiatras falam em terapia do futuro

A Austrália foi o primeiro país a aprovar o uso de substâncias psicadélicas para tratar depressões resistentes e Stress Pós-Traumático. Os EUA devem seguir o mesmo caminho. A Suíça já trabalha com estas substâncias. E em Portugal, também há hospitais do SNS e clínicas privadas que as usam. O DN falou com uma das psiquiatras autoras do livro "Psicadélicos em Saúde Mental", que explica porque é que o tema merece um debate mais abrangente e polarizado.