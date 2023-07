Cofundador da Altice indiciado de 11 crimes de corrupção e branqueamento de capitais

O cofundador da Altice, Armando Pereira, está indiciado de 11 crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais e falsificação, avança esta quarta-feira a SIC Notícias.

É um dos detidos no âmbito da Operação Picoas e vai ser ouvido esta tarde pelo juiz Carlos Alexandre sobre a investigação do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT), que visa suspeitas relacionadas com negócios que envolvem a Altice Portugal.

Em declarações aos jornalistas, o advogado Manuel Magalhães e Silva confirmou que Armando Pereira é suspeito de corrupção ativa e passiva no setor privado, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, sublinhando que o seu cliente não é visado pelo Ministério Público (MP) pelo crime de fraude também sob investigação neste caso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Aquilo que se tem dito continuadamente que é uma monumental fraude fiscal não está imputada ao senhor Armando Pereira", afirmou, acrescentando: "De A a Z tudo vai ser explicado. Ele leu e refletiu com toda a atenção sobre a indiciação que lhe foi apresentada pelo MP e está em condições de esclarecer o MP sobre todos os itens da indiciação".

O principal arguido da investigação do Ministério Público (MP) conhecida na semana passada está detido desde quinta-feira e vai começar a ser interrogado hoje no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) pelo juiz Carlos Alexandre, depois de concluídos os interrogatórios de Jéssica Antunes e Álvaro Gil Loureiro.

Ainda de acordo com a SIC Notícias, o empresário Hernâni Vaz Antunes está indiciado por mais de 20 crimes,

Hernâni Vaz Antunes, considerado o 'braço direito' de Armando Pereira e o quarto arguido detido neste processo, será o último a prestar declarações.

A Operação Picoas, recorde-se, decorreu a 13 de julho e contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a sede da Altice Portugal, na zona da Picoas, em Lisboa, e instalações de empresas e escritórios de advogados, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP). Também a casa do cofundador da Altice, Armando Pereira, em Vieira do Minho, Braga, foi alvo de buscas.

Estão em causa suspeitas dos crimes de "corrupção no setor privado, fraude fiscal agravada, falsificação e branqueamento", indicou o DCIAP, em comunicado.

"As suspeitas que levaram à realização das diligências indiciam a viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", referia ainda a nota.

No decorrer da operação, foram "apreendidos documentos considerados relevantes para a prova dos ilícitos indiciados bem como objetos representativos do resultado dos mesmos, tais como viaturas de luxo e modelos exclusivos com um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros".

Está também "em causa a lesão dos interesses do Estado, em sede fiscal e da verdade tributária". "Os factos indiciam práticas de deslocalização fictícia da domiciliação fiscal de pessoas e de sociedades, com aproveitamento abusivo da taxação reduzida aplicada em sede de IRC na Zona Franca da Madeira", indicou o DCIAP.

"Esses factos são suscetíveis de constituir crimes de fraude fiscal qualificada, sendo estimado que a vantagem ilegítima alcançada pelos suspeitos em sede fiscal tenha sido superior a 100 milhões de euros", esclareceu o DCIAP.

Com Lusa