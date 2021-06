Clara Grilo. "Atropelamentos ameaçam espécies raras"

Publicou recentemente um artigo numa prestigiada revista científica internacional onde apresenta estimativas assustadoras de animais mortos nas estradas europeias. Trata-se de um alerta impressionante...

O objetivo deste trabalho era perceber quais as espécies europeias mais atropeladas e qual o impacto deste tipo de mortalidade nas populações selvagens. O que verificámos é que as animais mais atropeladas são os mais abundantes, os mais comuns. Por outro lado, confirmámos que as espécies com um crescimento mais lento, estão menos representadas nos atropelamentos, mas essa mortalidade adicional tem um impacto muito elevado nas suas populações.

E com estes dados nas mãos, o que se segue?

Queremos desenvolver uma ferramenta, que nos permita trabalhar com múltiplas espécies e com as taxas de atropelamento observadas, para percebermos quais as espécies que estão em perigo.

Mas esta investigação internacional que agora publicaram, e que foi coordenado por si, permite saber quais são as espécies mais afetadas pelas estradas?

Conseguimos saber, por exemplo, que algumas espécies são particularmente vulneráveis a esta ameaça. As águias e os morcegos são, em termos de grandes grupos, dos mais afetados.

E deste estudo, que estimativas retiraram para Portugal? Qual é o impacto das nossas estradas na fauna?

A análise foi feita a nível europeu e a uma escala de 50 por 50 quilómetros. Para Portugal estimámos que sejam atropeladas, por ano, dois milhões de aves e 500 mil mamíferos.

Quando é que estão em condições para sugerir medidas de mitigação destes atropelamentos?

Ainda não estão reunidas as condições para isso ser realizado com sucesso. Com este estudo, nós chamamos a atenção para um fato simples: não basta quantificar. A próxima aposta tem de ser no conhecimento da abundância das espécies e a proporção dessa população que é atropelada. Só aí é que poderemos localizar os pontos negros de atropelamento e propor, com eficácia, as medidas de mitigação. Do ponto de vista conservacionista, vamos apostar em ter mais dados para depois aplicar medidas nos sítios certos.

Mas investigou, em concreto, algumas autoestradas do sul de Portugal. No seu doutoramento tentou perceber, inclusive, qual a eficácia das passagens que existem nessas autoestradas.

Sim. Na época só tinha uma bolsa e decidi contactar a concessionária das autoestradas e pedi-lhes apoio para o trabalho de campo. Como disseste, queria saber se as passagens que existem sob as autoestradas eram utilizadas pelos carnívoros e queria ter mais dados de atropelamentos. E, em troca, dei formação aos funcionários da segurança rodoviária da empresa, para eles poderem identificar melhor as espécies atropeladas. Ambos os lados tinham interesse em ter mais informação e foi uma boa parceria. Trabalhei em diferentes autoestradas, em troços da A2 até Beja e da A6 até Évora, e estava interessada em zonas que tivessem diversos tipos de passagens, com tamanhos diferentes, que pudessem promover determinado tipo de uso.

Quando fala em passagens refere-se a passagens por debaixo das autoestradas...

Exatamente. Aquelas inferiores que fazem a ligação das ribeiras ou manilhas de escorrências de água. Elas são regularmente utilizadas pela maior parte dos carnívoros, ligando áreas que estão rasgadas pelo alcatrão.

Como é que confirmaram essa utilização? Como conseguiram monitorizar isso?

Colocávamos, em certas zonas estratégicas, câmaras fotográficas ou de vídeo acionadas por movimento e também utilizávamos pó, onde ficavam impressas as pegadas dos animais que atravessavam.

E para as aves, nomeadamente para as rapinas noturnas, existem formas de minimizar o impacto das estradas?

Nós seguimos corujas das torres e verificámos que elas definiam os territórios ao lado da autoestrada. Mas, de vez em quando, tentavam atravessar. O problema das rapinas noturnas, ao contrário das diurnas, é que elas têm um voo bastante baixo, ao nível dos veículos. Por isso, uma das formas de minimizarmos, é tentar promover um voo acima dos veículos aumentando a altura das bermas ou colocando placas altas. E isso foi concretizado em vários locais.

O seu trabalho nesta área mereceu um forte reconhecimento internacional e sei que esteve alguns anos a trabalhar no Brasil. E com algumas espécies emblemáticas e muito ameaçadas... Foi uma colaboração interessante?

Foi muito estimulante, porque existia - e existe - uma emergência enorme. Eles tinham um plano de expansão de vinte por cento da rede rodoviária existe. Era tudo muito novo, discutia-se a legislação que tinha de ser aprovada e existia uma necessidade muito grande de conhecimento. O nosso trabalho era compilar toda a informação que estava a ser produzida, para se perceber quais eram as zonas mais críticas em termos de atropelamentos.

E agora o seu desafio mais recente é um estudo no Nepal. Chegou às estradas do Nepal...

No sul do Nepal, perto da fronteira com a Índia, existe uma estrada que vai ser ampliada e que está localizada próxima de um parque nacional, onde existem tigres, rinocerontes e elefantes. O perigo aqui não é tanto o atropelamento, mas a estrada funcionar como uma barreira para as populações destes mamíferos de grande porte. E as autoridades querem aproveitar essa ampliação para identificar as zonas de corredor e criar passagens superiores para essas espécies, de forma a evitar a fragmentação dos territórios.

