Circulação do Metro Sul do Tejo já foi restabelecida após a acidente

Metro Sul do Tejo

A circulação do Metro Sul do Tejo em Almada, interrompida esta quarta-feira às 08:30 devido a uma colisão entre uma viatura ligeira e um comboio em Cacilhas, já foi restabelecida, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

O acidente provocou ferimentos ligeiros ao ocupante da viatura ligeira, que foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal. "Há registo de um ferido ligeiro que estava na viatura, que foi transportado ao Hospital de Garcia de Orta, em Almada", indicou a fonte.

De acordo com o comando distrital (CDOS), no local do acidente estiveram 10 operacionais e três veículos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).