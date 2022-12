Circulação de comboios restabelecida na Linha do Douro

Linha do Douro

A circulação de comboios na Linha do Douro foi restabelecida pelas 10:30, entre Régua e Tua, depois de ter estado suspensa durante a manhã devido à queda de árvores, disse hoje fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo fonte da IP, o alerta foi dado às 08:30 após terem sido detetadas "árvores caídas sobre a via".

A circulação foi restabelecida pelas 10:30 depois de terem sido retiradas as árvores caídas sobre a via ao quilómetro 112, 237, perto da estação de Covelinhas, concelho do Peso da Régua.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A circulação ferroviária esteve suspensa entre as estações do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e a do Tua, distrito de Bragança.

O mau tempo registado hoje em Portugal continental levou também, como medida preventiva, à circulação de comboios com velocidade máxima de 50 quilómetros por hora na Linha do Douro entre Marco de Canaveses e Pocinho.

Entre a noite de segunda-feira e o início da manhã de hoje, 12 distritos de Portugal continental estiveram sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, devido à chuva forte e persistente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Comboios já param em Algés depois de resolvida inundação no túnel de acesso

O túnel de acesso dos passageiros à estação de comboios de Algés, Oeiras, já está, entretanto, acessível depois de resolvida a inundação da passagem inferior ocorrida hoje, pelo que foi retomado o serviço comercial, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Fonte da IP tinha dito anteriormente à Lusa que os comboios não estavam a fazer hoje paragens na estação de Algés (distrito de Lisboa) na sequência da inundação do túnel.

"Devido a inundação do acesso dos passageiros não é possível efetuar o serviço comercial na estação de Algés, ou seja, os comboios não efetuam paragem nesta estação", indicou.

Também a Câmara Municipal de Oeiras informou na sua página na rede social Facebook que a Estação de Comboios de Algés ficou inundada esta madrugada, por volta das 06:00.

"Neste momento, e após a realização de trabalhos de limpeza por parte do município, a mesma já se encontra reaberta e a funcionar normalmente", é referido

Lisboa foi um dos distritos que estiveram hoje, durante toda a noite, em aviso meteorológico laranja (o segundo mais grave) devido à chuva.

A estação de Algés esteve inundada na semana passada, depois de fortes chuvas caírem no distrito de Lisboa e noutras zonas do país.