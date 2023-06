Cinco tripulantes à deriva a bordo de veleiro auxiliados nos Açores

Cinco tripulantes de um veleiro que estava à deriva a cerca de três quilómetros da Horta, no Faial, Açores, foram auxiliados por uma embarcação portuguesa que os ajudou a atracar, na madrugada desta segunda-feira, no cais comercial da cidade açoriana, foi hoje anunciado.

De acordo com a Marinha, o veleiro com a bandeira britânica, "Kathryn Del Fuego", pediu apoio na sequência de "várias anomalias" que deixaram a embarcação "à deriva, sem propulsão", a cerca de três quilómetros, a oeste do porto da Horta, na ilha do Faial.

A operação de assistência foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e a Autoridade Marítima Nacional, em articulação com o Capitão do Porto da Horta desde a noite de domingo.

Segundo um comunicado de imprensa, o veleiro acabaria por ser auxiliado pela embarcação 'Nossa Senhora da Conceição'.

Pelas 00:39, horas locais, desta segunda-feira (01:39 em Lisboa), o veleiro com a bandeira do Reino Unido atracou no Cais Comercial do Porto da Horta, informa ainda a Marinha.