Cinco distritos sob aviso amarelo na quinta-feira devido à neve

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Cinco distritos de Portugal continental vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, informou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve com acumulação no solo acima de 1.200 metros de altitude, havendo aguaceiros fracos de neve acima de 1.000 metros de altitude.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para aqueles cinco distritos vai estar em vigor entre as 09:00 e as 12:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.