Cientistas descobrem variante genética que aumenta risco de contrair covid grave

Um grupo de cientistas polacos da Universidade Médica de Bialystok identificou uma variante genética que faz com que os seus portadores sejam mais vulneráveis à covid-19 e sofram de um maior índice de mortalidade e doença grave caso contraiam o vírus.

A descoberta, tornada pública nesta quarta-feira, surge no desenvolvimento de um trabalho de uma equipa de cientistas liderados pelos professores Marcin Moniuszko e Miroslaw Kwasniewski, e foi classificada como "inovadora" pela direção da universidade.

De acordo com o estudo, o perfil genético de cada pessoa tem uma influência significativa quando um indivíduo contrai covid-19, independentemente de outros fatores como a obesidade, a idade avançada ou outras comorbilidades.

Em conferência de imprensa, o professor Marcin Moniuszko explicou que descobrir a variante genética nestes pacientes pode ajudar a determinar quem corre mais riscos de contrair covid grave. Por isso, estes pacientes deveriam receber mais atenção e estar vacinados atempadamente com as doses de reforço da vacina contra a covid-19.

A investigação em causa teve como base uma amostra de 1500 pessoas. A presença desta variante genética, que forma parte do cromossoma número 3, pode em último caso levar à morte do doente caso contraia covid-19. Ainda de acordo com os investigadores, 14% dos polacos apresenta este gene, mas no resto da Europa a percentagem é de cerca de 9%.

Está entretanto previsto que nesta quinta-feira o primeiro-ministro polaco da Saúde, Adam Niedzielski, participe numa conferência de imprensa ao lado destes investigadores, no sentido de serem dados mais pormenores sobre o estudo.