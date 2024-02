Cidadãos vão voltar a manifestar-se em Lisboa contra abate de sobreiros em Sines

Grupo pede a "revogação do despacho do Ministério do Ambiente, de agosto de 2023", que declara a "imprescindível utilidade pública" do parque eólico de Morgavel projetado pela EDP Renováveis em Sines, autorizando o abate de 1.821 sobreiros.