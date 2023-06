Chuva regressa nos próximos dias, mas calor volta no final da semana

Depois de um fim de semana de calor, a chuva vai regressar esta segunda e terça-feira, sendo esperada uma pequena descida de temperatura máxima sobretudo nas regiões Norte e Centro.

De acordo com informações disponibilizadas no site do IPMA, estes dois dias serão marcados por "períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial no interior".

No entanto, as temperaturas voltarão a subir, podendo atingir valores perto dos 40 graus em algumas regiões a partir desta quarta-feira, 21 de junho.