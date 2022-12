Chuva regressa a todo o país esta quinta-feira

A chuva vai voltar a todo o território de Portugal continental esta quinta-feira. Todos os distritos estão sob aviso amarelo desde a meia-noite de quinta-feira e as 6 horas da manhã de sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Há ainda três distritos vão estar sob aviso laranja (Beja, Faro e Setúbal) e quatro sob aviso amarelo (Évora, Lisboa, Portalegre e Santarém) já esta quarta-feira.

Em Beja e Setúbal, o aviso laranja começa às 15 horas de quarta-feira e estende-se até às 6 de quinta-feira, quando passa a amarelo. Em Faro começa mais cedo, às 12 horas de quarta-feira, estendendo-se também até às 6h de quinta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O aviso amarelo corresponde a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Nesta quarta-feira, as temperaturas mínimas variam entre os 6º C (Bragança, Vila Real e Viseu) e os 12º C (Faro), enquanto as máximas vão rondar entre os 8º C (Guarda) e 18º C (Faro, Aveiro e Braga).

Na quinta-feira, as mínimas mais baixas vão registar-se em Bragança e Guarda (7º C) e as mais altas em Faro (15º C). As máximas vão rondar entre os 9º C (Guarda) e os 18º C (Faro e Setúbal).