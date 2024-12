IPMA eleva para sete os distritos sob aviso amarelo devido à chuva

O IPMA tinha colocado anteriormente os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira. Aviso foi agora estendido aos distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra.