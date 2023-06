Chefes da equipa de urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria apresentam demissão

Os chefes da equipa de urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apresentaram a demissão, avança esta sexta-feira a SIC Notícias.

De acordo com o canal de notícias, a demissão foi apresentada esta manhã. Os profissionais recusam-se a fazer horas extra e queixam-se de terem sido ameaçados pela administração do hospital, que pertence ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

Mais de uma dezena de profissionais assinaram a carta de demissão, apurou a SIC Notícias, dias depois do diretor de Obstetrícia e Ginecologia, Diogo Ayres de Campos ter sido afastado por questionar o projeto de restruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o S. Francisco Xavier.

Segundo uma nota do CHULN divulgada na segunda-feira (19 de junho), a direção do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução tem vindo assumir posições que, "de forma reiterada, têm colocado em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier, durante as obras da nova maternidade do HSM [Hospital Santa Maria]".

De forma interina, Alexandre Valentim Lourenço assumiu o cargo que era ocupado por Diogo Ayres de Campos, sendo que acumula com a função de diretor do Serviço de Ginecologia.

Sobre as razões da demissão dos chefes e subchefes das equipas de urgência, com exceção de um, a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, afirmou à Lusa que vem na sequência do Conselho de Administração ter comunicado o encerramento do serviço de obstetrícia devido às obras da nova maternidade do Hospital de Santa Maria. A Lusa contactou o CHULN que afirmou que "para já, não há comentários a fazer".

