Chaimite do Exército usada pela Associação 25 de Abril avariou em Monsanto

Uma viatura Chaimite do Exército, utilizada pela Associação 25 de Abril, avariou este domingo em Monsanto, Lisboa, ao final da tarde, e a sua reparação está em curso, disse à Lusa fonte deste ramo militar.

A viatura, com o símbolo da Associação 25 de Abril, esteve parada na berma da estrada, no sentido Cascais/Lisboa, pelas 18h45, em Monsanto, tendo sido notada por vários automobilistas que circulavam na via, segundo relatos feitos à Lusa.

Contactada pela Lusa, a porta-voz do Exército confirmou que se trata de "uma viatura Chaimite do Exército, que é utilizada pela Associação 25 de Abril e que avariou em Monsanto" e disse que "a sua remoção e reparação está em curso".

De acordo com fonte ligada à Associação 25 de Abril, a viatura seria usada segunda-feira em Lisboa no desfile popular comemorativo da Revolução dos Cravos, do Marquês de Pombal até aos Restauradores, como tem acontecido nesta manifestação anual promovida por mais de 40 organizações da sociedade civil, partidárias e sindicais.

A mesma fonte adiantou que a avaria da Chaimite, tipo de carro de combate que foi utilizado pelos militares que chegaram a Lisboa na madrugada de 25 de ​​​​​​​Abril de 1974, não deverá prejudicar os planos para o desfile de segunda-feira, uma vez que há outra disponível.