Chá e massagens. Os hábitos que ajudam a ser feliz

Como pequenos hábitos podem mudar o nosso dia-a-dia e tornar a nossa vida mais equilibrada e feliz. Explicar e ajudar a alcançar essa felicidade foi o objetivo de Tâmara Castelo quando decidiu escrever o livro O Poder dos Rituais.

A pandemia trouxe mazelas que afetaram os portugueses a nível do stress, cansaço, medo e falta de sono. A autora, considerada um dos nomes mais reconhecidos da Medicina Tradicional Chinesa e Homeopatia em Portugal, defende que são os pequenos gestos do dia-a-dia que podem ajudar a mudar a forma como encaramos os medos e inseguranças, e que "é fundamental o autoconhecimento para conseguirmos canalizar as nossas energias para coisas positivas."

Algumas das sugestões apresentadas no livro incluem massajar pontos estratégicos do corpo, respirar conscientemente ou beber um chá. Também é importante aprender a lidar com os pensamentos mais tóxicos e com as emoções mais pesadas.

Quando se está a passar por estes sintomas o corpo encontra formas de reagir e de avisar. "O cansaço constante, a falta de energia, noites mal dormidas, a sensação de corpo pesado, um desequilíbrio total das emoções e alterações fisiológicas" são alguns dos sinais que a autora identifica como alertas para percebermos que o nosso corpo está a pedir ajuda.

A mudança de rotinas é uma forma de combater algumas das consequências que a pandemia trouxe para a vida das pessoas, sendo que é um processo menos complicado do que parece. Bastam gestos pequenos e simples, mas que fazem uma grande diferença. "O primeiro passo está, como sempre, na força de vontade e desde que esta exista o caminho vai ser muito mais fácil de percorrer."

Também a alimentação é uma parte das nossas vidas que vai afetar a forma como nos sentimos, é a base de tudo. Aquilo que escolhemos colocar no nosso corpo vai apresentar benefícios ou consequências mais tarde, e por isso o objetivo deve sempre ter uma alimentação equilibrada e consciente, complementada com suplementos que colmatem algumas falhas ou carências do organismo. Juntando a isto o exercício físico, encontra-se o equilíbrio.

Para Tâmara Castelo o ioga, a meditação e até uma boa caminhada "podem ser opções para quem procura manter tanto o corpo como a mente saudáveis", não sendo sempre necessário aquele exercício físico que nos deixa sem energia.

O Poder dos Rituais explica como cada pessoa pode encontrar o seu biótipo e assim criar um plano personalizado com rituais e exercícios capazes de reequilibrar o sono, gerir o stress, a ansiedade e o cansaço acumulados e acabar com os pensamentos tóxicos. É através dele que se pode conhecer o tipo de corpo e de metabolismo que cada se tem, e assim aplicar as estratégias certas de forma a atingir os objetivos que se define.

Durante o pico da pandemia a Clínica Tâmara Castelo, no centro de Lisboa, manteve as portas abertas. Nesta clínica é trabalhada a Medicina Tradicional Chinesa em áreas como a pediatria, quimioterapia, fertilidade, perda de peso, alimentação consciente, ansiedade, entre outras. "A ansiedade e o medo do desconhecido causaram nas pessoas mazelas muito profundas e senti que podia utilizar a minha prática, a minha experiência e o meu conhecimento para ajudar todos os que se sentiam perdidos devido aos efeitos colaterais desta pandemia", diz ao DN Tâmara Castelo.

Ao olhar para o país e como este sentiu este momento da pandemia, Tâmara Castelo diz entender que os portugueses sentiram todas as mudanças que foram trazidas à sua vida de forma impactante. No entanto, se tivesse de dar uma nota de 1 a 20 aos portugueses a autora considera que "merecem a nota mais alta pelo facto de não terem baixado os braços, terem estado alerta aos sinais e terem procurado ajuda numa altura tão difícil para todos."