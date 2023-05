CGTP farta de "medidazinhas". UGT promete "mobilização" e "luta"

CGTP e UGT celebraram o 1.º de Maio prometendo intensificar a luta contra o Governo e em defesa de medidas de melhoria salarial dos trabalhadores. Separadas, como sempre, as duas centrais - uma concentrada na Alameda (CGTP) e outra em Belém (UGT) - não se ficaram por enunciados reivindicativos gerais.

"Para desenvolvermos o país, não podemos continuar neste caminho do empobrecimento, não é com medidazinhas, é com aumento de salários e pensões, com taxação dos lucros, com controlo dos preços, é preciso uma alteração da distribuição da pobreza, e o Governo tem de perceber que não pode continuar o caminho do empobrecimento e o subdesenvolvimento", disse Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, no início da marcha que levou milhares de manifestantes desde o Martim Moniz até à Alameda.

Para a sindicalista, os bons indicadores macroeconómicos e laborais que o Governo apresenta não são sentidos pelos trabalhadores. "Não se pode dizer que a economia está a crescer se os salários não aumentam, se os trabalhadores e reformados estão a empobrecer; os resultados podem ser muito bons, mas não há medidas concretas para resolver os problemas das pessoas", criticou.

No discurso com que encerrou, na Alameda, mais esta celebração pela CGTP do Dia do Trabalhador, Camarinha enunciou a grande prioridade reivindicativa imediata da central.

"O salário nacional afasta-se cada vez mais da média salarial da União Europeia, defendemos um aumento imediato de 10%, no mínimo de 100 euros, com efeitos a janeiro, e aumentos intercalares no imediato para todos os que não tiverem aumento ou caso este tenha ficado aquém das necessidades", afirmou.

Vincando que "um em cada dez portugueses estão em situação de pobreza", Camarinha disse que "o salário tem mesmo de aumentar" para 850 euros, e deixou argumentos para quem considera que isso não é possível. "Para quem nos diz que não é possível por isto ou por aquilo, lembramos os efeitos que a recuperação económica, ainda que limitada, e de direitos entre 2015 e 2019, teve, e contrapomos com os anos anteriores do PSD/CDS e troika; a economia aguenta, sim, e até agradece, porque é o poder aquisitivo dos salários e das pensões que desenvolve a economia."

Em Belém, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, disse que este é um tempo de "mobilização e de luta". "No nosso ADN está o diálogo e a negociação, mas não abandonaremos as ações de luta sempre que se justifiquem, como aliás já está a acontecer em vários setores de atividade", ameaçou.

Acrescentando: "Se assistirmos a um agravamento da situação económica e social do país, não teremos hesitações e acionaremos a cláusula de salvaguarda [do Acordo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade], para que situações passadas não se voltem a repetir, nomeadamente as que fragilizam a situação já precária dos trabalhadores e das suas famílias."

Mário Mourão afirmou que o trabalho neste domínio "não está concluído, há ainda muito a fazer". "Não aceitaremos que este Acordo se fique pelo papel e que não seja acompanhado por políticas que lhe deem forma e consistência."