Cerca de 84% das pessoas com 65 ou mais anos vacinadas contra a gripe

Mais de 2 milhões vacinados contra gripe e mais de 1,4 milhões com reforço contra a covid-19

Cerca de 84% das pessoas com 65 ou mais anos já foram vacinadas contra a gripe, a maioria das quais por recomendação médica, indica um estudo que acompanha em tempo real o ritmo desta vacinação.

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, os 83,9% de vacinados desta faixa etária representam um acréscimo de 13,5 pontos percentuais em comparação ao mesmo período da campanha de vacinação contra a gripe de 2020/2021.

Promovido pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e pela Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio da empresa biofarmacêutica Sanofi Pasteur, o vacinómetro permite monitorizar em tempo real a taxa de cobertura da vacinação contra a gripe em grupos prioritários definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Já foram também vacinados contra a gripe cerca de 64,2% dos profissionais de saúde em contacto direto com doentes, o que representa um crescimento de 3,2 pontos percentuais em comparação com o período homólogo de 2020/2021, assim como cerca de 38,7% dos portugueses com idades entre os 60 e os 64 anos.

"Na análise realizada destacamos também a proteção das mulheres grávidas, com uma cobertura vacinal de cerca de 59,9%", referem as conclusões da terceira vaga do estudo, que inclui os dados recolhidos de 14 a 20 de dezembro.

Do total de pessoas vacinadas contra a gripe, 51% optou por receber a vacina devido a recomendação do médico, 21,4% no contexto de uma iniciativa laboral e 21,6% por iniciativa própria, porque procuram estar protegidos contra o vírus da gripe.

"Este ano também através da monitorização realizada à população entre os 18-59 anos de idade, foi apurado que 9,9% da amostra já terá sido vacinada, um aumento de 0,7 pontos percentuais em comparação com a segunda vaga do vacinómetro", refere o documento, que adianta que, para esta análise, estão excluídas as pessoas pertencentes ao grupo de doentes crónicos, profissionais de saúde e mulheres grávidas.

Os resultados apontam ainda que 19,3% da amostra total não vacinada ainda tenciona vacinar-se.

Segundo os dados da DGS divulgados esta terça-feira, estão vacinadas contra a gripe mais de 2,3 milhões de pessoas.