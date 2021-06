Cerca de 40% dos portugueses estão vacinados com primeira dose

Perto de quatro milhões de portugueses receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 39% da população, e mais de 2,3 milhões têm a vacinação completa, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da DGS, 3 986 585 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 2 315 000 já concluiu a sua vacinação contra o vírus SARS-CoV-2, o que representa 23% da população portuguesa.

Na última semana, foram administradas 560.110 vacinas em Portugal, mais 8.459 do que as 551.651 doses dadas na semana anterior, indicam os dados da DGS.

Por faixas etárias, 97% das pessoas com mais de 80 anos (654.368 idosos) já foram inoculados com a primeira dose e 92% (619.596) têm a vacinação completa.

No grupo entre os 65 e os 79 anos, 94% (1.515.874) receberam uma dose da vacina e 51% (811.974) tomaram as duas doses, refere o relatório, que avança ainda que, na faixa entre os 50 e os 64 anos, 59% (1.278.890) já iniciaram a vacinação, percentagem que baixa para os 26% no que se refere às pessoas que já concluíram a vacinação.

Por regiões, o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 2.183.751, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (2.081.872), o Centro (1.146.385), o Alentejo (342.972), o Algarve (246.379), a Madeira (163.079) e os Açores (132.395).

Relativamente à cobertura vacinal por regiões, os dados da DGS indicam que o Centro e o Alentejo já têm 27% da população com a vacinação completa, enquanto a Madeira e o Norte estão com 24%, o Algarve com 22% e os Açores e Lisboa e Vale do Tejo com 19%.

Desde que se iniciou o plano de vacinação, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 7.263.540 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país e pelas duas regiões autónomas 6.299.315 doses.

Na última semana, de acordo com os dados da DGS, Portugal recebeu cerca de um milhão de vacinas contra a covid-19.

As pessoas com 43 ou mais anos de idade podem, desde segunda-feira, fazer o pedido de marcação para tomar a vacina na plataforma de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

O portal destinado ao autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, contemplando agora as pessoas acima dos 43 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 45, 50, 55, 60 e 65 anos.

O coordenador da task force do plano de vacinação, Gouveia e Melo, definiu, recentemente, a meta de 08 de agosto para ter 70% da população portuguesa vacinada, mas salientou que o cumprimento desse objetivo depende do número de vacinas que forem chegando a Portugal.