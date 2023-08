Cerca de 1000 bombeiros combatem fogos em Odemira, Ourém e Mangualde

Cerca de 1.000 bombeiros combatiam ao início da manhã desta segunda-feira os três incêndios em curso que mais preocupações levantam às autoridades, em Odemira, Ourém e Mangualde, segundo a proteção civil.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que começou em São Teotónio, Odemira, no sábado é o que mais meios mobilizava pelas 07:25, com um total de 566 operacionais, apoiados por 202 viaturas.

Este incêndio, no distrito de Beja, já obrigou a evacuar quatro locais no concelho de Odemira (Vale dos Alhos, Vale de Água, Choça dos Vales e Relva Grande) e mais uma unidade de Turismo Rural, num total de mais de 100 pessoas retiradas.

#IROdemira Recorded in Relva Grande, S.Teotónio 21:25 06.08.2023. According to locals fire passed M501 in direction east. #fogo #Portugal #Wildfire #alentejo #odemira pic.twitter.com/8e21MdKDjh - Customer_is_KING (@Customer_First_) August 6, 2023

Fogo ainda continua em S.Miguel, Odemira. Foto tirada em Maria Vinagre, Aljezur. pic.twitter.com/Fn4EcTPwUS - Joana Mariani (@Marianijoana) August 6, 2023

Numa nota publicada na página oficial da autarquia na rede social Facebook," target="_blank"> a Câmara de Odemira revelou que o presidente, Hélder Guerreiro, determinou a ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com efeitos às 14:30 de domingo.

Segundo a informação disponibilizada no 'site' da ANEPC, o incêndio que deflagrou no domingo em Ourém, no distrito de Santarém, mobilizava ao início da manhã de hoje 339 operacionais, apoiados por 103 viaturas.

Já durante a madrugada de hoje, pelas 03:00, deflagrou um outro fogo em Mangualde, no distrito de Viseu, que pelas 07:25 mobilizava 59 operacionais, apoiados por 15 viaturas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de 120 concelhos do interior Norte e Centro e dos distritos de Beja e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, o Governo está a ponderar declarar situação de alerta devido ao elevado perigo de incêndios rurais, disse hoje a secretária de Estado da Proteção Civil.

Desde o início do ano, as mais de 5.529 ocorrências de fogo já afetaram 19.106 hectares de espaços rurais.