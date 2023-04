CEO da TAP: "Indemnização a Alexandra Reis? Secretário de Estado disse que o ministro autorizava"

A presidente-executiva (CEO) da TAP que está prestes a cessar funções, Christine Ourmières-Widener, afirmou esta terça-feira na comissão de inquérito na Assembleia da República que o "secretário de Estado das Infraestruturas [Hugo Mendes] disse que ministro da Infraestruturas e Habitação autorizava" a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, embora Pedro Nuno Santos tenha indicado inicialmente que os "valores eram muito altos".

A gestora explicou que "Alexandra Reis não estava ajustada com a comissão executiva"."Não era nada pessoal. Era um desalinhamento estratégico. Considerámos que não tinha o perfil indicado para desempenhar o cargo devidamente", frisou.

"A principal razão do desentendimento era que tínhamos de aprovar orçamento de 2022, proposta de rotas e capacidade para 2022, e havia um desalinhamento", reforçou, na resposta a uma pergunta de um deputado.

Ainda assim, Ourmières-Widener elogiou Alexandra Reis, "uma excelente profissional, com uma excelente carreira"

A ainda CEO da TAP sublinhou que não esteve "envolvida em qualquer decisão" e que fez apenas a "coordenação do trabalho entre os advogados". "Não se pode dizer que eu tomei a decisão", esclareceu, salientando que o processo passou pelas mãos de muita gente.

"Não estava ciente de que havia risco jurídico porque isso foi gerido desde o início por um advogado de direito do trabalho", explicou, afirmando ser um "bode expiatório". "Eu fui demitida pela televisão, por dois ministros com um processo ilegal", acusou a gestora.

Ourmières-Widener explanou ainda como a comissão executiva da TAP se relacionava com os ministérios da Infraestruturas e Finanças, frisando que tinha uma relação mais distante com o segundo, pois havia a figura do CFO, Gonçalo Pires.

Desconhece se CFO sabia valor da indemnização

A presidente executiva da TAP disse não poder confirmar se o administrador financeiro tinha conhecimento do valor da indemnização a Alexandra Reis, adiantando apenas que teve mais do que uma conversa sobre esta saída com este responsável.

Na audição que decorre esta terça-feira na comissão de inquérito à TAP, Christine Ourmières-Widener foi questionada pelo deputado do Chega, Filipe Melo, se sabia se o administrador financeiro, Gonçalo Pires, tinha "conhecimento que Alexandra Reis ia ser despedida e se tinha noção dos valores que estavam a ser negociados".

Sobre o processo em concreto, a CEO da TAP respondeu que o administrador financeiro estava a par desta questão com Alexandra Reis porque o informou de que tinham sido concluídas as negociações para a sua saída.

"Depois disso, sobre o valor mesmo não posso confirmar porque não me lembro exatamente. Não posso confirmar que tinha conhecimento do valor", respondeu.

Questionada sobre se só teve com o administrador financeiro "uma conversa informal", Christine Ourmières-Widener assegurou que teve "mais do que uma conversa porque houve mensagens eletrónicas trocadas quando o acordo foi concluído".

A ainda CEO da TAP admitiu que, apesar de não estar envolvida nas nomeações posteriores de Alexandra Reis, quer para a NAV quer para secretária de Estado, ficou surpreendida.

Christine Ourmières-Widener é a terceira personalidade, de uma lista de cerca de 60, a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda.

A ainda presidente executiva da TAP contestou o despedimento e acusou o Governo de ter tido "pressa política" para a demitir, segundo a contestação da defesa, citada pela TVI/CNN.

Na semana passada, foi ouvido o administrador financeiro da companhia aérea, Gonçalo Pires, que assegurou não ter tido qualquer envolvimento no processo da indemnização, apesar de tutelar as contas da empresa.

O Governo anunciou, em 06 de março, que a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) tinha concluído que o acordo celebrado para a saída antecipada de Alexandra Reis da TAP era nulo e que ia pedir a restituição dos valores.

Os ministros das Finanças e das Infraestruturas anunciaram também a exoneração com justa causa da presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja.

A verificação pela IGF da legalidade da indemnização paga a Alexandra Reis foi determinada em 27 de dezembro do ano passado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e pelo então ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Em dezembro, Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, tendo então estalado a polémica sobre a indemnização que recebeu quando saiu da companhia aérea detida pelo Estado, levando a uma remodelação no Governo, incluindo a saída de Pedro Nuno Santos, que foi substituído por João Galamba.

Alexandra Reis é ouvida na comissão de inquérito na quarta-feira.

em atualização