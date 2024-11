CEO da Start Campus vai renunciar após interrogatório judicial

"O objetivo é que a empresa possa continuar o projeto da melhor forma possível, nessa medida e não tendo ainda prestado declarações, mas vai prestar, entendeu que deve renunciar às funções como CEO da empresa, o que fará oportunamente após interrogatório e aplicação de uma eventual medida de coação", disse aos jornalistas Pedro Duro no intervalo para almoço do interrogatório judicial dos cinco detidos no caso dos negócios do lítio e do hidrogénio.