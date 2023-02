Centro Hospitalar do Algarve recebe donativo de 1,5 ME de fundação alemã

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) recebeu uma doação de 1,5 milhões de euros, que vai aplicar em projetos considerados "estruturantes" nas áreas da Pediatria, da procriação medicamente assistida e da Oftalmologia, anunciou a unidade de saúde.

Entre os projetos que serão apoiados com a doação da Fundação Dieter Morszeck estão "o Centro de Desenvolvimento Pediátrico e Reabilitação Intensiva, a nova estrutura para a criação de raiz da Procriação Medicamente Assistida (PMA), e múltiplas melhorias na Oftalmologia", precisou o CHUA num comunicado.

A contribuição da fundação foi formalizada na quarta-feira, com a assinatura de um protocolo, no hospital de Faro, numa cerimónia que contou com a totalidade do conselho de administração do centro hospitalar de referência do distrito de Faro, com Dieter Morszeck e com o cônsul honorário da República Federal da Alemanha, Alexander Rathenau.

A presidente do conselho de administração do CHUA, Ana Varges Gomes, afirmou que a verba agora doada pela fundação "vai beneficiar, sobretudo, projetos ligados à área da Pediatria, desde o Centro de Desenvolvimento Pediátrico até à procriação medicamente assistida".

Desta forma, o centro hospitalar consegue melhorias nas "áreas de fisioterapia para crianças com algum tipo de patologia" e em "equipamentos que permitem fazer diagnósticos que, até este momento, não eram possíveis" na região, salientou a presidente do conselho de administração, citada no comunicado do CHUA.

Ana Varges Gomes considerou ainda que estas melhorias vão permitir às crianças "fazer todo o seu percurso terapêutico no Algarve, sem terem de deixar a região".

O presidente da fundação, Dieter Morszeck, destacou o contributo que a doação dá ao centro hospitalar para "poder ajudar as crianças", que disse serem o "futuro", e manifestou o seu "orgulho" por poder ajudar a unidade de saúde com um investimento que é o seu "segundo projeto na área da saúde em Portugal".

Igualmente citado no comunicado, o cônsul honorário da Alemanha salientou a importância de mais uma parceria entre Portugal e a Alemanha e agradeceu o contributo da fundação para os projetos que o CHUA está a desenvolver.

O donativo concedido esta quinta-feira ao CHUA tem um "prazo de execução até fevereiro de 2024", observou o vogal da administração Paulo Neves, salientando que, "por cada euro agora doado, o CHUA deverá realizar o mesmo valor de investimento, duplicando" a verba para três milhões de euros.