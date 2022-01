Centro escolar em Santarém evacuado devido a fuga de gás

O Centro Escolar do Sacapeito, em Santarém, foi evacuado esta terça-feira devido a um forte cheiro a gás no seu interior, atribuído a uma falha do sistema da caldeira de aquecimento, disseram à Lusa fontes da proteção civil e do município.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, quando os bombeiros chegaram ao local, pouco depois das 9h, já tinha sido concluída a retirada das cerca de 270 pessoas que se encontravam no interior do estabelecimento de ensino, entre alunos, professores e funcionários.

Inês Barroso, vice-presidente da Câmara de Santarém e que detém o pelouro da Educação, disse à Lusa que os alunos foram mandados para casa durante o dia de terça-feira, já que os níveis de monóxido de carbono no interior do edifício são elevados.

Segundo a autarca, o cheiro que motivou a decisão de evacuação das instalações deveu-se a uma avaria que fez com que o sistema de AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) sugasse e espalhasse o monóxido de carbono da caldeira.

Inês Barroso adiantou que a empresa responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos está no local para substituir uma peça que havia sido já solicitada pelo município e que irá fazer testes ao longo do dia para assegurar que estão reunidas as condições de segurança para a reabertura na quarta-feira.

Luís Cruz, do CDOS, adiantou que a escola adotou todas as medidas previstas para situações como a detetada ao início da manhã de hoje. No local encontram-se oito operacionais e três viaturas dos Sapadores Bombeiros de Santarém e ainda dois elementos e uma viatura da PSP.